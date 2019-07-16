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Atlas Weekend 2020: организаторы назвали дату следующего фестиваля

В 2020 году масштабный музыкальный фестиваль пройдет 7-12 июля

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:30
Atlas Weekend 2019
Atlas Weekend 2019
Фото: facebook.com/atlasweekend

Только отгремел заключительный день музыкального фестиваля Аtlas Weekend 2019, как организаторы на следующий день назвали дату проведения следующего масштабного мероприятия – это 7-12 июля 2020 года. Об этом сообщается на официальной странице фестиваля в Facebook.

"Кажется, даже на небе кто-то грустит из-за того, что Atlas Weekend подошел к концу. Но мы знаем самый действенный рецепт от грусти и печали. Сегодня ты можешь приобрести абонементы на Atlas Weekend 2020 за 1800 грн в кассах и 1900 грн онлайн. В следующем году фестиваль пройдет с 7 по 12 июля", – говорится в сообщении.

О хедлайнерах Atlas Weekend 2020 пока ничего неизвестно.

Напомним, ранее мы писали, как выступил A$AP Ferg на сцене Atlas Weekend 2019. Также рассказывали, как выступали хедлайнеры четвертого дня фестиваля – российская группа "Сплин".

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