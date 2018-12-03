"Автограф за косметику": Лобода открыла бизнес в России

Артистка выпустила собственную палетку теней

Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial

Известная певица Светлана Лобода начала вести бизнес в России. В соцсетях артистка активно рекламирует собственную линию косметики, пообещав поклонникам за приобретение продуктов автограф и совместное фото.

Совместно с одним из российских косметических брендов она выпустила палетку теней "Почувствуй себя SuperSTAR", которая представлена в одной из сетей косметических магазинов в РФ.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 29 Ноя 2018 в 7:53 PST

Лобода опубликовала обращение к поклонникам в Instagram, пригласив их на презентации с автограф-сессией в одном из универмагов в Екатеринбурге и в московском торговом центре. Певица пообещала, что ее автограф получат только те, кто приобретет косметику.

Стоит отметить, что аукционная цена палетки на официальном сайте бутика составляет 2261 руб. (Около 960 гривен), а полная стоимость без скидки – 2660 руб. (1330 гривен). В набор входят тени четырех оттенков и накладные ресницы.

Напомним, пока поклонники теряются в догадках, на самом ли деле у певицы Светланы Лободы роман с солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном, артист дал новый повод для слухов. Так, в сети активно обсуждают фото, на котором Тилль изображен с неизвестной брюнеткой.