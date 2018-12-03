"Автограф за косметику": Лобода открыла бизнес в России
Артистка выпустила собственную палетку теней
Известная певица Светлана Лобода начала вести бизнес в России. В соцсетях артистка активно рекламирует собственную линию косметики, пообещав поклонникам за приобретение продуктов автограф и совместное фото.
Совместно с одним из российских косметических брендов она выпустила палетку теней "Почувствуй себя SuperSTAR", которая представлена в одной из сетей косметических магазинов в РФ.
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Лобода опубликовала обращение к поклонникам в Instagram, пригласив их на презентации с автограф-сессией в одном из универмагов в Екатеринбурге и в московском торговом центре. Певица пообещала, что ее автограф получат только те, кто приобретет косметику.
Стоит отметить, что аукционная цена палетки на официальном сайте бутика составляет 2261 руб. (Около 960 гривен), а полная стоимость без скидки – 2660 руб. (1330 гривен). В набор входят тени четырех оттенков и накладные ресницы.
Напомним, пока поклонники теряются в догадках, на самом ли деле у певицы Светланы Лободы роман с солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном, артист дал новый повод для слухов. Так, в сети активно обсуждают фото, на котором Тилль изображен с неизвестной брюнеткой.