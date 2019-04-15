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Автомобиль Влада Ямы изувечили: подробности и видео

В Одессе с автомобиля шоумена неизвестные сняли зеркала

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:05
Хореограф Влад Яма
Хореограф Влад Яма
Фото: instagram.com/vladyama_official

Всего неделю назад звездный хореограф Влад Яма радостно сообщил, что отправился в отпуск. Шоумен с женой Лилианой и сыном Леоном улетели в Дубай. В течение отдыха в теплых краях Влад Яма делился яркими снимками в соцсети. Омрачило позитивную страницу хореографа в Instagram последнее видео.

Отпуск закончился, и теперь Влад Яма пребывает в Одессе. "Жемчужина у моря" в этот раз оставила после себя не лучшие воспоминания. Дело в том, что в Одессе с автомобиля звезды сняли зеркала и оставили записку, в которой указали номер телефона, куда необходимо позвонить и узнать условия возврата украденных зеркал. Подробностями инцидента Влад Яма поделился на своей странице в Instagram.

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"Друзья, мне часто предлагали помощь в Одессе, вот сейчас можно. Сегодня в 3.10 ночи на Успенской 55 машины сняли зеркала. Большая просьба вернуть. Или вернуть умельцев, лучше без рук", – негодует Влад Яма.

INSTAGRAM (@vladyama_official) on

Отметим, снятие с автомобилей запчастей и номерных знаков, и требование средств за их возвращение – распространенная схема заработка злоумышленников. Полиция, как правило, в таких случаях бессильна.

Ранее мы писали, что машину певца KISHE тоже изувечили.

Напомним также, что звездный психолог Наталья Холоденко рассказала, кто ее обокрал.

Смотрите видео о том, как защитить автомобиль от грабителей:

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