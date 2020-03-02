Автомобили звезд: на чем передвигаются MONATIK, Потап и Дорофеева
Преимущественно украинские знаменитости отдают предпочтение классике и комфорту
С каждым годом количество автомобилей возрастает с геометрической прогрессией. А некоторые становятся владельцами сразу нескольких видов транспорта. Наверняка каждый из вас предполагал, что представители шоу-бизнеса любят не только дорого выглядеть, но еще и ездить в роскошных авто с максимальным комфортом.
Насколько предположения отвечают действительности, расскажут Сегодня.Lifestyle. Мы выяснили, каким маркам больше всего доверяют наши селебрити-автомобилисты.
Известный украинский музыкант, продюсер Потап и популярный телеведущий Юрий Горбунов ездят на машинах премиального класса Range Rover марки Land Rover. Как видим, артистов связывают в жизни не только дружеские отношения, но еще и общие вкусы на автомобили. Средняя стоимость такого авто составляет около 80 тысяч долларов (2 миллиона гривен).
Один из ведущих конкурса "Евровидение-2017", который стал нардепом, на своей страничке в Instagram написал о том, что BMW – его любимая марка автомобилей. К мнению Александра присоединяются певицы Надя Дорофеева и Джамала, которые также предпочитают немецкий комфорт во время путешествий.
Jaguar стал любимчиком MONATIK и Екатерины Осадчей. Певец недавно протестировал новый электрокар Jaguar I-PACE и остался в восторге. Скорость, технологичность и дизайн автомобиля безумно впечатлили певца. Судя по всему, Дмитрий идет в ногу со временем и предпочитает современные, новаторские автомобили.
В свою очередь Катя Осадчая больше довольна уютом в машине, нежели ее техническими характеристиками. Она ласково называет свой автомобиль "домом на колесах". Отметим, подписчики раскритиковали телеведущую за излишнюю роскошь.
Украинская прима-балерина доверяет компании Porsche, так как не единожды выкладывала в Instagram фотографии в своей машине, а также фото с презентаций новых моделей этой марки, где балерина была почетным гостем. Это и не удивительно, поскольку сама машина похожа на свою хозяйку. Такая же утонченная, изысканная, но в то же время любит адреналин.
Телеведущий – владелец Mercedes 4 МАТIC. Под своим последним фото с авто в Instagram ведущий сделал шуточный пост: "… Можете сделать репост этого поста, но все равно я не буду разыгрывать автомобиль! Инфа 100%. Получить такой МЕРС очень просто! Нужно очень много работать и не жалеть себя! Всем удачи!".
Певица отдала предпочтение корейской марке Hundai. Артистка делится с поклонниками своими нежными фото в машине, мечтая о путешествии в Непал.
А комик-телеведущий ездит на автомобиле марки Volvo. Александр – примерный семьянин, отец прекрасной дочери Леры и малыша Марка. Очевидно, что и при выборе автомобиля он руководствовался высокой степенью надежности и безопасности, чем, собственно, и отличается эта марка машин от остальных.
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