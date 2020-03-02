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Автомобили звезд: на чем передвигаются MONATIK, Потап и Дорофеева

Преимущественно украинские знаменитости отдают предпочтение классике и комфорту

Валерия Ильченко
Сегодня, 08:00

С каждым годом количество автомобилей возрастает с геометрической прогрессией. А некоторые становятся владельцами сразу нескольких видов транспорта. Наверняка каждый из вас предполагал, что представители шоу-бизнеса любят не только дорого выглядеть, но еще и ездить в роскошных авто с максимальным комфортом.

Насколько предположения отвечают действительности, расскажут Сегодня.Lifestyle. Мы выяснили, каким маркам больше всего доверяют наши селебрити-автомобилисты.

Потап и Юрий Горбунов

Известный украинский музыкант, продюсер Потап и популярный телеведущий Юрий Горбунов ездят на машинах премиального класса Range Rover марки Land Rover. Как видим, артистов связывают в жизни не только дружеские отношения, но еще и общие вкусы на автомобили. Средняя стоимость такого авто составляет около 80 тысяч долларов (2 миллиона гривен).

Потап в своем Range Rover
Потап в своем Range Rover
Фото: instagram.com/realpotap

Фаворит Юрия Горбунова – Range Rover
Фаворит Юрия Горбунова – Range Rover
Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Александр Скичко, Надя Дорофеева и Джамала

Один из ведущих конкурса "Евровидение-2017", который стал нардепом, на своей страничке в Instagram написал о том, что BMW – его любимая марка автомобилей. К мнению Александра присоединяются певицы Надя Дорофеева и Джамала, которые также предпочитают немецкий комфорт во время путешествий.

Любимая марка Александра Скичко – BMW
Любимая марка Александра Скичко – BMW
Фото: instagram.com/aleksandrskichko

Надя Дорофеева – за немецкий комфорт от BMW
Надя Дорофеева – за немецкий комфорт от BMW
Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Джамала отдает предпочтение BMW
Джамала отдает предпочтение BMW
Фото: instagram.com/jamalajaaa

MONATIK и Катя Осадчая

Jaguar стал любимчиком MONATIK и Екатерины Осадчей. Певец недавно протестировал новый электрокар Jaguar I-PACE и остался в восторге. Скорость, технологичность и дизайн автомобиля безумно впечатлили певца. Судя по всему, Дмитрий идет в ногу со временем и предпочитает современные, новаторские автомобили.

В свою очередь Катя Осадчая больше довольна уютом в машине, нежели ее техническими характеристиками. Она ласково называет свой автомобиль "домом на колесах". Отметим, подписчики раскритиковали телеведущую за излишнюю роскошь.

MONATIK в восторге от электрокара Jaguar
MONATIK в восторге от электрокара Jaguar
Фото: instagram.com/monatik_official

Катя Осадчая со своим автомобилем
Катя Осадчая со своим автомобилем
Фото: instagram.com/kosadcha

Екатерина Кухар

Украинская прима-балерина доверяет компании Porsche, так как не единожды выкладывала в Instagram фотографии в своей машине, а также фото с презентаций новых моделей этой марки, где балерина была почетным гостем. Это и не удивительно, поскольку сама машина похожа на свою хозяйку. Такая же утонченная, изысканная, но в то же время любит адреналин.

Выбор Екатерины Кухар – Porsche
Выбор Екатерины Кухар – Porsche
Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Анатолий Анатолич

Телеведущий – владелец Mercedes 4 МАТIC. Под своим последним фото с авто в Instagram ведущий сделал шуточный пост: "… Можете сделать репост этого поста, но все равно я не буду разыгрывать автомобиль! Инфа 100%. Получить такой МЕРС очень просто! Нужно очень много работать и не жалеть себя! Всем удачи!".

Анатолий Анатолич за вечную классику – Mercedes
Анатолий Анатолич за вечную классику – Mercedes
Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Злата Огневич

Певица отдала предпочтение корейской марке Hundai. Артистка делится с поклонниками своими нежными фото в машине, мечтая о путешествии в Непал.

Злата Огневич возле своего Hyundai
Злата Огневич возле своего Hyundai
Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Александр Педан

А комик-телеведущий ездит на автомобиле марки Volvo. Александр – примерный семьянин, отец прекрасной дочери Леры и малыша Марка. Очевидно, что и при выборе автомобиля он руководствовался высокой степенью надежности и безопасности, чем, собственно, и отличается эта марка машин от остальных.

Александр Педан выбрал комфорт от Volvo
Александр Педан выбрал комфорт от Volvo
Фото: instagram.com/pedanos

Ранее мы также рассказали о звездах, которые исправили свои улыбки.

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Юрий Горбунов Катя Осадчая Злата Огневич Сергей Притула подборка MONATIK Александр Педан Александр Скичко
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