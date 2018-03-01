Бабкин, Козловский и Зибров выбирались из гримерки Дворца "Украина" под песню Олега Винника

Вечер награждения лучших в украинской музыке был проведен Анатоличем на высоком уровне

Ведущим самого важного музыкального вечера в году – YUNA – стал телеведущий Анатолий Анатолич, конферанс которого СМИ признали "выдержанным не хуже стиля Джеймса Кордена с "Грэмми".

Вечер награждения лучших в украинской музыке был проведен Анатоличем на высоком уровне. Вместо традиционного вступительного монолога ведущего телезрители и зрители в зале увидели скандальный иронический видеоролик, в котором Анатолич собрал известных личностей украинской музыки и шоу-бизнеса: Сергей Бабкин, Виталий Козловский и Павло Зибров выбирались из гримерки Дворца "Украина" под песню Олега Винника.

Фразы из ролика уже облетели весь интернет, а одно из высказываний Павла Зиброва стало настоящим хитом: "Там, де хайп, – там завжди Павло Зібров!".

Создав таким ярким началом непринужденную атмосферу одному из главных музыкальных вечеров страны, Анатолич умело держал внимание зала до самого финального аккорда церемонии. Зрители отметили высокий профессионализм ведения – всю церемонию Анатолич вел без сценария, только с микрофоном в руках.

Напомним, Камалия предстала в ярком образе на премии YUNA-2018.

Солистка "Время и Стекло" Надя Дорофеева появилась на YUNA в сексуальном вечернем наряде в пол.