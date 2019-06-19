Сергей и Снежана Бабкины дали сыну оригинальное имя

Снежана Бабкина родила второго сына

Сергей и Снежана Бабкины Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Жена музыканта Сергея Бабкина Снежана родила. У звездных супругов родился мальчик, об этом сообщил сам Сергей Бабкин на своей странице в Instagram. Отметим, что артист присутствовал на родах и плакал, взяв на руки сына. В день рождения сына Сергей Бабкин посвятил своей жене и ребенку произведение.

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А сегодня, 19 июня, стало известно, как пара назвала новорожденного ребенка. Сергей и Снежана Бабкины дали сыну оригинальное имя – Елисей. Соответствующее сообщение появилось на странице pr-компании звездной четы.

Сергей и Снежана Бабкины Фото: instagram.com/babkin_official

Отметим, в течение беременности Снежана Бабкина делилась фото с округлившимся животиком. Однако об интересном положении супруга Сергея Бабкина сообщила лишь на седьмом месяце. Звездным супругам удалось скрывать беременность в течение шести месяцев.

Напомним, что ранее в новой рубрике Сегодня.Lifestyle "Сегодня со звездой" Сергей Бабкин показал закулисье съемок своего нового клипа.

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