Babу shower Меган Маркл: названа ошеломляющая сумма, потраченная на вечеринку

На вечеринку в честь скорого рождения первенца Меган Маркл потрачено несколько сотен тысяч долларов

Меган Маркл Фото: AFP

Герцогиня Сассекская Меган Маркл и ее супруг принц Гарри совсем скоро станут родителями. В честь ожидаемого события в королевской семье, которое состоится в апреле 2019, было решено провести вечеринку baby shower. На праздник в честь будущего ребенка, организованный подругами герцогини, которые недавно рассказали всю правду о ней, Меган Маркл отправилась в Нью-Йорк.

Известно, что среди гостей присутствовали Амаль Клуни и Серена Уильямс, которая взяла на себя большую часть расходов. Так, теннисистка оплатила самый дорогой гостиничный номер в Америке – пентхаус в отеле The Mark за 75 тысяч долларов. Но на этом денежные вложения в baby shower Меган Маркл отнюдь не заканчиваются, сообщает DailyMail.

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Отель "The Mark", в котором состоялась вечеринка Меган Маркл Фото: AFP

В Нью-Йорк будущая мама прибыла на роскошном самолете, что обошлось в 125 тысяч долларов. Предположительно, возвращалась домой Меган Маркл аналогично, таким образом, расходы на транспорт автоматически удваиваются и составляют 250 тысяч долларов.

Если суммировать транспорт и гостиничный номер, получается впечатляющая сумма – 325 тысяч долларов. Британцев всерьез обеспокоили столь большие расходы на вечеринку, однако королевская семья сообщила, что baby shower Меган Маркл оплатили частные лица.

Беременная Меган Маркл и принц Гарри Фото: AFP

Известно, что герцогиня уже вернулась в Великобританию и набирается сил перед трехдневной поездкой в Марокко вместе с мужем принцем Гарри.

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