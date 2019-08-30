Back to school: как Анатолий Анатолич собирал дочерей в школу

Ведущий "Ранку з Україною" отправляет младшую дочь в первый класс

В семье популярного украинского ведущего Анатолия Анатолича суматоха в семье – его дочки идут в школу! 6-летняя Лолита в этом году идет в первый класс. У всей семьи приятные волнения и подготовка, а девочки с нетерпением ждут этого дня.

"Мы на днях были под Одессой и мои дети говорили, ну когда уже 1 сентября?" – рассказывает ведущий программы "Ранок з Україною".

Старшая сестра – 8-летняя Алиса – идет во второй класс, поэтому уже имеет опыт и будет главным консультантом для Лолы.

28 Авг 2019 в 7:01 PDT INSTAGRAM (@anatoliyanatolich)

"Это очень удобно, когда разница небольшая у девочек. Обувь сразу переходит к младшей. Теперь мы точно знаем, что стоит покупать, а что - нет. На рюкзаке точно не стоит экономить и на обуви тоже", – говорит Анатолий.

Со школьной формой немного легче, поскольку в этом году в Украине ее отменили. Как вспоминает Анатолий, в его детстве была школьная форма – это бордовый пиджак, который был на него велик: "Первый год этот пиджак был на меня большой. На второй – уже нормальный. Но я его ненавидел, а на третий год он был на меня мал. Сейчас намного легче, потому что и выбор больше".

Как признается ведущий, несмотря на то, что школьную форму отменили, девочки хотят носить униформу.

"Юбка, блузка и пиджак – в районе 1,5 тысячи гривен. Это украинский производитель из качественных материалов", – рассказывает ведущий. 2,5 тысячи гривен – это набор для ребенка, в который входят одежда и обувь. А вот рюкзаки дорогие – около двух тысяч гривен. В целом получается 6 тысяч гривен, чтобы не экономить. Лучше всего все покупать заранее, на школьных ярмарках", – подытожил Анатолий Анатолич.

Напомним, ранее Анатолий Анатолич рассказал о скандале с МАУ.

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