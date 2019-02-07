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BAFTA 2019: режиссера "Богемной рапсодии" Брайана Сингера исключили из списка номинантов

Брайана Сингера лишили номинации на BAFTA 2019 из-за обвинений в педофилии

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:49
Режиссера "Богемской рапсодии" Брайана Сингера исключили из списка номинантов на BAFTA 2019 Фото: gettyimages.com
Режиссера "Богемской рапсодии" Брайана Сингера исключили из списка номинантов на BAFTA 2019
Фото: gettyimages.com

Несмотря на успех "Богемной рапсодии", байопика о Фредди Меркьюри и группе QUEEN, режиссера кинокартины Брайана Сингера исключили из номинации на премию BAFTA 2019 в результате обвинений в педофилии. Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.

"В свете недавних очень серьезных обвинений, BAFTA проинформировала Брайана Сингера о том, что его участие в номинации было приостановлено. BAFTA считает предполагаемое поведение совершенно неприемлемым и несовместимым с ценностями премии", – отмечается в сообщении.

Фото: gettyimages.com

В то же время байопик "Богемная рапсодия" остается в номинации "Выдающийся британский фильм". Другие лица, имеющие отношение к кинокартине, также не лишились номинаций.

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Стоит отметить, не так давно вокруг 53-летнего Брайана Сингера разгорелся скандал – режиссера обвинили в педофилии сразу несколько молодых людей. По их словам, Сингер домогался ребят, когда те были подростками. К примеру, Виктор Вальдовинос сообщил, что Брайан Сингер приставал к нему, когда парню было всего 13 лет. Случилось это на съемочной площадке фильма "Способный ученик".

Кроме того, мужчины утверждают, что Брайан Сингер частенько приглашал подростков под предлогом вечеринки, где угощал их алкогольными напитками и наркотическими веществами, после чего вступал с ними в интимную связь. Сам режиссер все обвинения в свой адрес отрицает.

Отметим, как сообщает BAFTA, Брайана Сингера исключили со списка номинантов до выяснения обстоятельств.

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