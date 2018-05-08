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Бал Института костюма — 2018: Блейк Лайвли покорила публику роскошным нарядом

Актриса предстала в образе от Christian Louboutin

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 12:42
Блейк Лайвли на Met Gala-2018. Фото: Getty
Блейк Лайвли на Met Gala-2018. Фото: Getty

Бал Института костюма или Met Gala — масштабное событие в модной жизни Нью-Йорка. Мероприятие проводится с 1948 года, когда и был основан Институт костюма.

Темой этого года стала "Божественные тела: мода и католическое воображение", поэтому многие знаменитости пытались подобрать наряд таким образом, чтобы соответствовать тематике вечера.

30-летняя актриса Блейк Лайвли пришла на мероприятие в роскошном багровом платье от Versace. Известно, что для создания наряда понадобилось 600 часов работы. Платье расшито изумрудами, бриллиантами и другими драгоценными камнями.

Блейк Лайвли на Met Gala-2018
Фото: AFP
Блейк Лайвли на Met Gala-2018
Фото: AFP
Блейк Лайвли на Met Gala-2018
Фото: AFP
Блейк Лайвли на Met Gala-2018
Фото: AFP
Блейк Лайвли на Met Gala-2018
Фото: AFP
Блейк Лайвли на Met Gala-2018
Фото: AFP
Блейк Лайвли на Met Gala-2018
Фото: AFP
Блейк Лайвли на Met Gala-2018
Фото: AFP
Блейк Лайвли на Met Gala-2018
Фото: AFP
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Напомним, Met Gala посетила Амаль Клуни в эффектном наряде от Richard Quinn, состоящем из синих брюк и атласного топа со шлейфом с цветочным принтом.

Также на ковровой дорожке Met Gala появилась певица Селена Гомес, продемонстрировав женственный и эффектный образСелена выбрала нежное платье от Coach из тюля, украшенного кружевом и вышивкой. В наряде с огромным шлейфом Гомес выглядела сногсшибательно.

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Источник: "Сегодня"

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