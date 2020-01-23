Барабанщик группы Aerosmith подал в суд на своих коллег: подробности заявления

Джои Крамер решил выяснить отношения с коллективом через суд

Группа Aerosmith Фото: Getty Images

Известная группа Aerosmith будет удостоена чести на мероприятии MusiCares Person of the Year 2020 и должна выступить на церемонии Грэмми, которая состоится с 26 на 27 января.

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Жалоба, которая была подана на прошлой неделе в Массачусетсе (США), представляет Крамера как члена-основателя Aerosmith и барабанщика группы в течение 50 лет. Джои Крамер объявил о своем желании вернуться в группу после полученной травмы прошлой весной, был готов репетировать с группой и участвовать в шоу.

Крамер рассказал CNN, что его иск "не о деньгах": "Я лишен возможности быть признанным вместе со своими коллегами за наш коллективный пожизненный вклад в музыкальную индустрию. Награда "Человек года" от MusiCares и Грэмми за пожизненные достижения неповторимы", – сказал он.

Но согласно этому же заявлению, некоторые члены Aerosmith через своего адвоката настаивали на том, что мистеру Крамеру не разрешат вернуться в группу, пока он не продемонстрирует, что способен играть на соответствующем уровне.

Коллектив Aerosmith Фото: Getty Images

Джои приводит случаи, когда другие участники Aerosmith перенесли периоды травм и болезней, однако их не просили пройти прослушивание для возвращения на сцену.

"Джои Крамер – наш брат; его благополучие имеет для нас первостепенное значение. Однако он не был готов эмоционально и физически выступать с группой, по его собственному признанию, в течение последних шести месяцев. Мы скучали по нему и предлагали присоединиться к нам, чтобы репетировать и выступать, но, очевидно, он не чувствовал, что был готов", – заявили участники Aerosmith Стивен Тайлер, Джо Перри, Том Гамильтон и Брэд Уитфорд.

Участники группы добавили, что приглашали Крамера присоединиться к ним выступить на мероприятии Грэмми и MusiCares. Также они рассказали о том, что Джои ждал до последнего момента, чтобы принять их приглашение. В связи с этим музыканты не хотят рисковать и выступать с Джои без необходимой подготовки.

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