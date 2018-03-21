Барабанщик легендарной группы The Beatles Ринго Старр получил титул рыцаря

Барабанщик группы The Beatles Ринго Старр удостоен титула рыцаря. Официальная церемония посвящения прошла в Букингемском дворце, в Великобритании.

Вчера, 20 марта, в Букингемском дворце прошла официальная церемония награждения титулом рыцаря знаменитого барабанщика культовой группы The Beatles Ринго Старра. В рыцари музыканта посвящал принц Уильям.

"Поздравляем сэра Ринго Старра. Сегодня в Букингемском дворце барабанщик The Beatles был удостоен звания рыцаря герцогом Кембриджским за заслуги в музыке", – написали представители британской королевской семьи на их официальной странице в Twitter.

Фото: twitter.com/RoyalFamily

Как известно, группа The Beatles была основана в 1960 году в Ливерпуле. В основном составе коллектива играли ныне покойные Джонн Леннон и Джордж Харрисон.

Шесть из 14 официальных альбомов The Beatles стали "бриллиантовыми" — разошлись тиражом более 10 миллионов копий каждый. Группа распалась в 1970-м.

Напомним, принц Уильям проехал по улицам Лондона на мотоцикле и сыграл в футбол.

Ранее Кейт Миддлтон и Меган Маркл появились на торжественной службе в Вестминстерском аббатстве.