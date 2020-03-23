Барбара Брыльска опровергла информацию об онкологии
Актриса понятия не имеет, каким образом в СМИ попала такая информация
23 марта в росСМИ появилась информация о том, что легендарная советская актриса, звезда комедии "Ирония судьбы, или С легким паром" Барбара Брыльска уже несколько лет борется с онкологией. По информации издания, 78-летняя артистка проходит лечение от рака языка. Якобы знаменитость предпочитает не распространяться о состоянии здоровья, так как не желает афишировать болезнь.
Однако сама Барбара Брыльска информацию об онкологии опровергла. Звезда заявила, что понятия не имеет, каким образом подобные слухи могли появиться в прессе. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на телеканал "Звезда".
"Нет, какой рак? Ой, боже мой, боже... Какие слухи странные", – комментирует появившуюся новость Брыльска.
А вот информацию о самоизоляци в связи с пандемией коронавируса Барбара подтвердила. Отметим, актриса живет в Варшаве, ее навещает 38-летний сын Людвиг.
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