Бари Алибасов срочно госпитализирован: подробности

Известный российский продюсер отравился средством для промывания труб

Бари Алибасов в реанимации Фото: Instagram

71-летний российский продюсер Бари Алибасов был срочно госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве. Причиной стало отравление средством для промывания труб. Продюсер увидел на столе стакан с прозрачной жидкостью и, полагая, что внутри вода, выпил ее. Оказалось, что в стакане было химическое средство.

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Сообщается, что состояние Бари Алибасова оценивается медиками как тяжелое. Врачи диагностировали многочисленные ожоги: пищевода, желудка и дыхательных путей. Медики пока не делают поспешных заявлений, однако отмечают, состояние критичное.

В связи со странными обстоятельствами отравления, некоторые считают, что Бари Алибасов пытался покончить жизнь самоубийством. Так или иначе, пока ни он, ни его семья комментариев не дают.

Отметим, в ноябре 2018 года Бари Алибасов женился на 80-летней актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной. Сейчас она находится рядом с супругом, которому завтра, 6 июня, должно исполниться 72 года.

Бари Алибасов является известным российским продюсером. Один из его самых популярных проектов – группа "На-на".

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