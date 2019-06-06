Бари Алибасов в больнице переписал завещание
Российский продюсер пребывает в больнице в тяжелом состоянии
Известный российский продюсер Бари Алибасов в больнице, а его состояние медики оценивают как тяжелое. Причиной стала банальная неосторожность: Бари Алибасов выпил средство для промывания труб, приняв его за воду. В сети появлялась информация о том, что Бари Алибасов умер, однако представители продюсера опровергли ее.
А теперь в сети появилась еще одна неожиданная новость – якобы Бари Алибасов в больнице переписал завещание. Элитную недвижимость в Мерзляковском переулке Бари Каримович оставляет своему сыну, которого также зовут Бари. Это девятикомнатная квартира общей площадью 220 квадратных метров с дорогим дизайнерским ремонтом, а также еще две квартиры в том же доме площадью порядка 100 кв. м каждая. Об этом сообщает Telegram-канал "Только никому...".
Отметим, сегодня ему исполняется 72 года. В больнице рядом с ним находится его жена Лидия Федосеева-Шукшина.
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