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Бари Алибасов в больнице переписал завещание

Российский продюсер пребывает в больнице в тяжелом состоянии

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:40
Бари Алибасов переписал завещание
Бари Алибасов переписал завещание
Фото: instagram.com/alibasov_nana

Известный российский продюсер Бари Алибасов в больнице, а его состояние медики оценивают как тяжелое. Причиной стала банальная неосторожность: Бари Алибасов выпил средство для промывания труб, приняв его за воду. В сети появлялась информация о том, что Бари Алибасов умер, однако представители продюсера опровергли ее.

А теперь в сети появилась еще одна неожиданная новость – якобы Бари Алибасов в больнице переписал завещание. Элитную недвижимость в Мерзляковском переулке Бари Каримович оставляет своему сыну, которого также зовут Бари. Это девятикомнатная квартира общей площадью 220 квадратных метров с дорогим дизайнерским ремонтом, а также еще две квартиры в том же доме площадью порядка 100 кв. м каждая. Об этом сообщает Telegram-канал "Только никому...".

Бари Алибасов
Бари Алибасов
Фото: Instagram

Отметим, сегодня ему исполняется 72 года. В больнице рядом с ним находится его жена Лидия Федосеева-Шукшина

Ранее мы также писали, что Александр Панкратов-Черный срочно госпитализирован. Актер находится без сознания в реанимации.

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