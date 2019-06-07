Бари Алибасова готовят к операции: новые подробности

Врачи приняли решение прооперировать Бари Алибасова

Бари Алибасов в больнице в результате отравления Фото: instagram.com/alibasov_nana

72-летний Бари Алибасов в больнице. Известный российский продюсер госпитализирован в результате отравления средством для промывания труб. По последней информации, Бари Алибасов принял бутылку с химическим веществом за простую воду. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.

Теперь же стало известно, что врачи планируют в ближайшее время прооперировать Бари Алибасова. Продюсер нуждается в трахеостомии. Отметим, во время этой процедуры в трахею вводят специальную трубку, которая обеспечивает поступление воздуха в дыхательные пути. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Бари Алибасов в реанимации Фото: Instagram

Врачи решили прооперировать продюсера после совместного обсуждения. Однако прежде, чем проводить трахеостомию, необходимо дождаться стабилизации состояния Бари Алибасова. Пока доктора ожидают стабилизации, однако на данный момент этого не произошло.

Отметим, многие СМИ сообщили, что Бари Алибасов в коме, однако близкие продюсера опровергают эту информацию. Более того, стало известно, что Бари Алибасов в больнице переписал завещание.

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