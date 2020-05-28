Бэби-бум в украинском шоу-бизнесе: кто из звезд готовится стать родителями

Джамала, TARABAROVA, Alyosha и Тарас Тополя в ожидании пополнения в семье

Начало 2020 года принесло множество радостных событий в мире украинского шоу-бизнеса. Артисты один за другим объявляют о скором пополнении в семье и, кажется, это уже переросло в настоящий бэби-бум.

Сегодня.Lifestyle предлагают вспомнить, кто из знаменитостей – в ожидании чуда, а кто уже успел записаться в ряды звездных родителей.

Бэби-бум в украинском шоу-бизнесе Фото: Instagram

Джамала

Одной из первых о своей беременности рассказала украинская певица Джамала. О радостном событии артистка сообщила в своем микроблоге, опубликовав снимок с супругом Бекиром Сулеймановым и сыном Эмиром-Рахманом. На фото виден заметно округлившийся животик.

Беременная Джамала Фото: instagram.com/jamalajaaa Беременная Джамала Фото: instagram.com/jamalajaaa Беременная Джамала Фото: instagram.com/jamalajaaa Беременная Джамала Фото: instagram.com/jamalajaaa 1/4

Джамала также опубликовала стих в Instagram, в котором обращается к малышу в мужском роде. Значит ли это, что Джамала ожидает еще одного сына – пока неизвестно.

"Мне казалось, у любви есть предел, граница, которая всем нам дана, Как взвешенная крупа, норма. Но ты постучал, дал знак, что здесь, Пристыдил меня, что я вновь не сама. И в секунду расширил просторы любви, что так часто мы сами себе назначаем. И со вселенной внутри ожидаю тебя, Да что там — души не чаю. Нет, невозможно стать опытней и даже привыкнуть. Это чудо, которое дарит Всевышний", – написала Джамала.

Как известно, Джамала 27 марта 2018 года родила первенца. Мальчика назвали Эмир-Рахман Сеит-Бекир огълы Сулейманов.

Олеся Стефанко

В конце апреля о своей беременности сообщила украинская модель и обладательница титула "Мисс Украина-2011" Олеся Стефанко. "Первая вице-мисс Вселенная" отметила, что даже сейчас продолжает заниматься спортом, однако нарушает привычный режим питания.

"Мисс Украина 2011" Олеся Стефанко Фото: instagram.com/olesiastefanko

"Наконец я чувствую, что могу поделиться с вами нашим маленьким секретом", – написала 31-летняя Олеся Стефанко, которая в 2016 году вышла замуж за белорусского предпринимателя Сергея Алисеенко.

Alyosha и Тарас Тополя

Певцы Alyosha и Тарас Тополя Фото: пресс-служба

Звездная пара и вовсе недавно удивила семейными новостями. Певцы Тарас Тополя и Alyosha ожидают на рождение третьего ребенка. Отметим, что звездные супруги воспитывают двух сыновей, а вскоре получат статус многодетной семьи. Информацию о том, что они ждут рождения третьего ребенка, супруги до сих пор хранили как зеницу ока.

"У нас будет ребенок. У меня всегда было желание родить третьего ребенка, а когда это должно было случится – не мое и не Тараса решение, а Творца. Я просто чувствовала, что это произойдет и была готова к этому. Мы оба очень рады, что нас выбрала еще одна душа, которую мы окружим любовью", – написала 33-летняя певица на своей странице в Instagram.

TARABAROVA

TARABAROVA беременна во второй раз Фото: instagram.com/tarabarova TARABAROVA беременна во второй раз Фото: instagram.com/tarabarova TARABAROVA беременна во второй раз Фото: instagram.com/tarabarova TARABAROVA беременна во второй раз Фото: instagram.com/tarabarova 1/4

Приятные изменения грядут и в семье сольной певицы TARABAROVA. О своей второй беременности 29-летняя исполнительница сообщила на официальных страницах в социальных сетях. Артистка поделилась трогательными снимками в черно-белом стиле, на которых Светлана позирует с округлившимся животиком.

"Друзья, я хочу поделиться с вами. Я беременна, во второй раз. Несмотря на сложности, которые сопровождают период беременности, я считаю, что женщина беременна красивая! Никаких комплексов – ты красивая!" – поделилась радостным событием певица.

Напомним, что TARABAROVA вместе с мужем Алексеем Бондарем воспитывает сына Ивана.

ONUKA и Евгений Филатов

Семья музыкантов ONUKA и Евгения Филатова просто шокировала поклонников новостью о рождении первенца, ведь Ната Жижченко скрывала свою беременность. Правда позже певица пояснила, что никакой секретности не было, просто она не акцентировала на этом внимания, ведь в первую очередь ее фанатов должно интересовать ее творчество, а не семейные дела.

ONUKA и Евгений Филатов Фото: instagram.com/onukaofficial

Радостной новостью певица поделилась с поклонниками на своей официальной странице в Instagram, опубликовав черное-белое фото. На снимке новоиспеченная мама позирует с округлившимся животиком вместе с музыкантом и их собакой.

"Сегодня нас уже четверо" – подписала снимок Ната Жижченко.

Сам отец – Евгений Филатов – сразу же опубликовал первое фото с сыном, которое было сделано в роддоме. Музыкант также раскрыл имя сына – Филатов Александр Евгеньевич.

Евгений Филатов с новорожденным сыном Фото: instagram.com/themaneken

Вера Кекелия

В мае этого года звезда "Голосу країни" и "Женского квартала" Вера Кекелия также впервые стала мамой. Певица и актриса родила сына весом 4200 г и ростом 57 см в одном из столичных роддомов. Новорожденного назвали Иваном.

Певица Вера Кекелия с мужем и сыном Фото: instagram.com/kekeliavera

33-летняя звезда замужем за музыкантом Романом Дудой, с которым они познакомились на проекте "Голос країни" в 2016 году. Кекелия рассказала, что во время родов муж находился рядом с ней и всячески ее поддерживал.

Фоззи

В апреле известный украинский музыкант и участник группы ТНМК Фоззи (Александр Сидоренко) пополнил ряды звездных родителей. Его супруга Полина родила музыканту двойню – мальчика и девочку.

На своей странице в Instagram Фоззи поделился снимком из родильного дома: "У нас с Полиной две новости. Две очень хорошие новости". Правда, как назвали малышей, певец не сообщил.

Также недавно во второй раз бабушкой стала украинская артистка Ольга Сумская. Ее старшая дочь Антонина Паперная родила мальчика. Следом за своей коллегой радостной новостью поделилась Снежана Егорова – ее дочь Стася Ровинская родила третьего ребенка – девочку Эмму.

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