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Бэк-вокалистка Олега Винника Таюне переболела коронавирусом: "Плакала от крепатуры"

Сегодня, 12:32

Коллега Винника описала жуткие симптомы COVID-19

Бэк-вокалистка Олега Винника – Таюне (настоящее имя – Таисия), как и Олег Винник, переболела коронавирусом и рассказала о жутких симптомах во время болезни. Женщина призналась, что ей было так плохо, что она плакала от ощущения крепатуры!

Олег Винник и Таюне
Олег Винник и Таюне
Фото: instagram.com/taunetaisia

Таюне также отметила, что в существовании COVID-19 она долго сомневалась.

"Исчезло обоняние и вкус, температура первые четыре дня унесла всю силу, в теле такая крепатура, будто я поднимала весь мир. Обнаружили двустороннее воспаление легких, на третий день пропал голос, на четвертый – вернулся. Антибиотики, которые я принимала ранее, и которые меня спасали, на этот раз вызвали яростную аллергию на глазах. Сплошная сонливость, еда – неинтересно, двигаться – не могу. Это было совершенно незнакомое мне состояние, неделю не давало мне нормально жить, на восьмой день стало легче, с каждым днем ​​легче", – написала Таисия.

Сейчас Таюне – официально здорова и готова вернуться к рабочему графику.

Отметим, Олег Винник пропустил два эфира "Танців з зірками" из-за болезни коронавирусом. Позже артиста решили дисквалифицировать. Поклонники Олега потребовали от организаторов вернуть его на шоу, но Винник принял решение не возвращаться на проект "Танці з зірками".

Таюне переболела COVID-19 – смотрите видеосюжет:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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