Белая королева: Джей Ло покорила поклонников стильным нарядом

Актриса и певица представляла новый фильм в Торонто

Дженнифер Лопес в новом образе Фото: Getty Images

50-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес, которая кардинально сменила имидж, представляла новую ленту "Стриптизерши", в которой она сыграла главную роль. Артистка появилась в белоснежном комбинезоне из коллекции Solасе Lоndоn.

После мирового турне Дженнифер Лопес с женихом Алексом Родригесом решили отдохнуть в Сен-Тропе:

Наряд выполнен без рукавов с объемными воланами. Дополнили образ Дженнифер Лопес нюдовые остроносые босоножки на высоком каблуке.

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Также звезда в очередной раз продемонстрировала новую прическу – со светлым оттенком волос.

Дженнифер Лопес Фото: Getty Images

Поклонники назвали актрису "королевой Голливуда" и сделали комплименты относительно ее стиля.

Напомним, ранее Дженнифер Лопес опубликовала весьма эротичный снимок в своем Instagram. На фото певица в образе из фильма "Стриптизерши", в котором она сыграла главную героиню Рамону.

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