Бельгийский принц болен коронавирусом: где заразился наследник престола

28-летний принц Иоахим отправился на стажировку в Испанию

Бельгийский принц Иоахим заразился опасным недугом – коронавирусом. 26 мая наследник престола отправился на стажировку в Испанию, где на вечеринке и подхватил COVID-19. 28-летний принц сдал тест, который оказался положительным.

По информации BBC, племянник бельгийского короля Филиппа через два дня после прибытия в Испанию отправился на вечеринку в южный город Кордова. Там присутствовали 27 человек, что противоречит закону Испании, ведь в условиях пандемии разрешено собираться до 15 человек.

Принц Иоахим Фото: instagram.com/eugeniagaravani

Также сообщается, что у принца Йоахима болезнь проходит без осложнений, с легкими симптомами коронавируса. Полиция начала расследование факту вечеринки. Лицам, причастным к нарушению карантина, грозит штраф в размере 10 тысяч евро. Все гости вечеринки находятся сейчас на изоляции.

Принц Йоахим — один из пяти детей принца Лоренца и племянник короля Бельгии Филиппа.

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Напомним, что в Париже от COVID-19 скончалась испанская принцесса Мария Тереза. Двоюродной сестре короля Филиппа VI было 86 лет.

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