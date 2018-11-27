Белла Хадид похвасталась осиной талией верхом на квадроцикле

Модель с возлюбленным – The Weekend – отдохнула в ОАЭ

Белла Хадид. Фото: instagram.com/bellahadid

Знаменитая американская супермодель Белла Хадид вместе со своим возлюбленным Абелем Тесфайе, более известным, как The Weeknd, недавно провела выходные в Арабских Эмиратах. 22-летняя звезда разместила целую серию фото, на которых она позирует на квадроцикле в коротком топике. Некоторыми фото из поездке по пустыне опубликовал на своей странице и The Weeknd.

Фото: instagram.com/bellahadid Фото: instagram.com/bellahadid Фото: instagram.com/bellahadid Фото: instagram.com/bellahadid Фото: instagram.com/bellahadid Фото: instagram.com/bellahadid Фото: instagram.com/bellahadid Фото: instagram.com/bellahadid Фото: instagram.com/bellahadid 1/9

Отметим, что у Беллы Хадид и Абеля были романтические отношения еще в 2015 году. Тогда их роман продлился полтора года. После этого у музыканта был роман с известной американской певицей Селеной Гомес. Уже в начале июля этого года Белла и Абель подтвердили возобновление своих отношений.

Ранее появилась информация о том, что Белла Хадид и The Weeknd женятся. Такой вывод сделали поклонники модели, когда увидели фото и видео с празднования дня рождения Беллы. На одном из видео Белла, держа в руках загадочную коробочку, светясь от счастья, обнимает своего бойфренда.

Напомним, Белла вышла в свет в стильном оранжевом платье.