Белла Хадид показала осиную талию и пышный бюст в шикарном платье

Модель позировала фотографам в соблазнительном наряде

Белла Хадид Фото: AFP

Известная американская модель Белла Хадид вышла в свет в весьма пикантном наряде. На вечеринке по случаю 20-летия линейки украшений B.Zero1 знаменитого ювелирного бренда Bulgari в Риме Белла пришла в ярком красном платье Versace. Корсет наряда выгодно подчеркнул бюст модели. невозможно не заметить осиную талию Хадид, которая, к слову, является ее "визитной карточкой".

Белла Хадид Фото: Getty Images

Образ Белла дополнила остроносыми туфлями на каблуке в тон платью. Также Белла выбрала высокую прическу, сделав акцент на подвеске и серьгах.

К слову, в своем Instagram Белла не делилась фото с мероприятия. Последние публикации посвящены скончавшемуся модельеру Карлу Лагерфельду. Белла была одной из муз легендарного кутюрье. Белла опубликовала множество фото с Лагерфельдом в память об их совместной работе

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