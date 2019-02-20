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Белла Хадид показала осиную талию и пышный бюст в шикарном платье

Модель позировала фотографам в соблазнительном наряде

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:03
Белла Хадид Фото: AFP
Белла Хадид
Фото: AFP

Известная американская модель Белла Хадид вышла в свет в весьма пикантном наряде. На вечеринке по случаю 20-летия линейки украшений B.Zero1 знаменитого ювелирного бренда Bulgari в Риме Белла пришла в ярком красном платье Versace. Корсет наряда выгодно подчеркнул бюст модели. невозможно не заметить осиную талию Хадид, которая, к слову, является ее "визитной карточкой".

Белла Хадид
Белла Хадид
Фото: Getty Images

Образ Белла дополнила остроносыми туфлями на каблуке в тон платью. Также Белла выбрала высокую прическу, сделав акцент на подвеске и серьгах.

К слову, в своем Instagram Белла не делилась фото с мероприятия. Последние публикации посвящены скончавшемуся модельеру Карлу Лагерфельду. Белла была одной из муз легендарного кутюрье. Белла опубликовала множество фото с Лагерфельдом в память об их совместной работе

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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модель белла хадид
Источник: Сегодня
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