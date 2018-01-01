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Белла Хадид вышла в свет в откровенном платье Christian Dior

Модель прибыла на выставку бренда в Шанхай

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:24
Белла Хадид. Фото: Getty
Белла Хадид. Фото: Getty

Американская модель и "ангел" Victoria's Secret Белла Хадид посетила  выставку Dior: The Art of Color в Шанхае. Для выхода в свет девушка выбрала длинное черное платье от Christian Dior с глубоким декольте и большим вырезом на спине. Белла позировала фотографам вместе с Питером Филипсом, креативным директором марки по макияжу.

Волосы модель убрала в стильный высокий хвост. Белла сделала неброский макияж – нюдовая помада и стрелки.

Свой образ модель дополнила черными туфлями-лодочками, а в качестве украшений Хадид выбрала серьги и несколько колец.

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Белла Хадид в Шанхае.
Фото: Getty

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Питер Филипс и Белла Хадид.
Фото: Getty

Ранее в интервью Cosmopolitan Белла Хадид рассказала о том, какие комплексы у нее были в подростковом возрасте. 

Ранее мы писали о том, что 21-летняя Белла Хадид в Париже очаровала семьянина Дэвида БекхэмаИх встреча произошла на футбольном матче между мадридским "Реалом" и французским "ПСЖ": места Беллы и Дэвида на стадионе оказались рядом, и звезды, конечно, узнали друг друга, ну а фотографы запечатлели этот момент. 
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Источник: "Сегодня"

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