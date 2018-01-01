Белла Хадид вышла в свет в откровенном платье Christian Dior
Модель прибыла на выставку бренда в Шанхай
Американская модель и "ангел" Victoria's Secret Белла Хадид посетила выставку Dior: The Art of Color в Шанхае. Для выхода в свет девушка выбрала длинное черное платье от Christian Dior с глубоким декольте и большим вырезом на спине. Белла позировала фотографам вместе с Питером Филипсом, креативным директором марки по макияжу.
Волосы модель убрала в стильный высокий хвост. Белла сделала неброский макияж – нюдовая помада и стрелки.
Свой образ модель дополнила черными туфлями-лодочками, а в качестве украшений Хадид выбрала серьги и несколько колец.
Ранее в интервью Cosmopolitan Белла Хадид рассказала о том, какие комплексы у нее были в подростковом возрасте.
Ранее мы писали о том, что 21-летняя Белла Хадид в Париже очаровала семьянина Дэвида Бекхэма. Их встреча произошла на футбольном матче между мадридским "Реалом" и французским "ПСЖ": места Беллы и Дэвида на стадионе оказались рядом, и звезды, конечно, узнали друг друга, ну а фотографы запечатлели этот момент.
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Источник: "Сегодня"