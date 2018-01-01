Белла Хадид вышла в свет в откровенном платье Christian Dior

Модель прибыла на выставку бренда в Шанхай

Белла Хадид. Фото: Getty

Американская модель и "ангел" Victoria's Secret Белла Хадид посетила выставку Dior: The Art of Color в Шанхае. Для выхода в свет девушка выбрала длинное черное платье от Christian Dior с глубоким декольте и большим вырезом на спине. Белла позировала фотографам вместе с Питером Филипсом, креативным директором марки по макияжу.

Волосы модель убрала в стильный высокий хвост. Белла сделала неброский макияж – нюдовая помада и стрелки.

Свой образ модель дополнила черными туфлями-лодочками, а в качестве украшений Хадид выбрала серьги и несколько колец.

Белла Хадид в Шанхае. Фото: Getty

Питер Филипс и Белла Хадид. Фото: Getty

Ранее в интервью Cosmopolitan Белла Хадид рассказала о том, какие комплексы у нее были в подростковом возрасте.