Белорусы VAL не едут на Евровидение из-за ссоры с госвещателем. Хронология громкого скандала

Группа должна была представлять свою страну на песенном конкурсе в 2021 году

Песенный конкурс "Евровидение-2020" был отменен из-за пандемии коронавируса. Все конкурсанты, которых выбрали для участия в музыкальном состязании, должны были выступить на конкурсе через год – в 2021 году. Белорусская группа VAL, которая должна была представлять свою страну на "Евровидении" в следующем году, на конкурс не поедет. Об этом сообщила Белтелерадиокомпания в письме, опубликованном в Telegram-канале ATN_NEWS.

Из-за чего группу отстранили от участия в конкурсе, и как на это отреагировали белорусы и поклонники VAL (а также сами музыканты), узнайте в нашем материале.

Начало скандала с VAL

18 сентября этого года в официальном аккаунте VAL в Instagram появилось короткое видео, в котором музыканты критикуют современную музыкальную сферу Беларуси и большое влияние государства на нее, которое якобы "навязывает свое видение" во многих вопросах, касающихся выступлений, концертов и так далее.

INSTAGRAM

Позже, 24 сентября, на сайте издания "Интересные люди" вышло интервью с участниками группы VAL Валерией Грибусовой и Владом Пашкевичем. Там они рассказали об "изнанке" музыкальной сферы Беларуси, а также поддержали протесты против власти, которые уже больше месяца проходят в их стране.

Музыканты заявили, что представителям страны на "Евровидении" в обязательном порядке нужно поучаствовать в нескольких государственных мероприятиях, например – в "Славянском базаре".

"По статусу получалось так. Как представители своей страны на таком конкурсе (на "Евровидении" – ИЛ), тебе приходится быть на всех серьезных мероприятиях – "Славянский базар", 3 июля, другие концерты. Хотя на "Славянском базаре" мы выступали только на малой сцене – из афиши концерта в амфитеатре нас убрали без нашего ведома, как и вписывали", – рассказали участники VAL.

VAL Фото: instagram.com/val.music

Кроме этого, музыканты рассказали о "негласном контракте" с Белтелерадиокомпанией, согласно которому им, как представителям страны на Евровидении, нельзя давать интервью определенным изданиям и выступать на некоторых телеканалах. Это обещание, по словам артистов, они уже нарушили. Хотя их предшественники, к слову, этих правил придерживались.

Музыканты назвали такое негласное соглашение "запугиванием" со стороны Белтелерадиокомпании. В целом, в интервью VAL четко дали понять, что пошли "против системы" и не готовы мириться с тем, что им навязывает госвещатель.

Реакция Белтелерадиокомпании

Реакция государственного вещателя Беларуси не заставила себя ждать. В Telegram-канале ATN_NEWS представители Белтелерадиокомпании заявили, что VAL не поедет на "Евровидение", потому что музыканты нарушили все установленные правила, и у них "нет совести".

В Белтелерадиокомпании объяснили, что никакие контракты артисты заключать с ними не должны, и выступать на государственных концертах тоже.

VAL Фото: instagram.com/val.music

"Прочитав интервью, хотим сказать только одно. Группа VAL уже и вправду не поедет на "Евровидение 2021" и произойдет это не потому, что на БТ что-то "сломалось" или лютует цензура, а потому, что у артистов группы VAL отсутствует совесть", – говорится в заявлении вещателя.

Реакция VAL и их поклонников

Из-за того, что их отстранили от участия в "Евровидении", VAL не расстроились. Об этом, предвидя такую ситуацию, артисты сказали еще в интервью "Интересным людям".

Позже, в интервью изданию Onliner, VAL объяснили, что "официального подтверждения об их участии в конкурсе 2021 года не было".

На своей странице в Instagram музыканты написали, что ни капли не расстроены из-за решения вещателя не пускать их на "Евровидение".

VAL Фото: instagram.com/val.music

"Сказать, что мы сильно расстроены, самим же и обмануться. Когда мы делаем определенные шаги, мы понимаем их возможные последствия. Для нас такие понятия как честь, порядочность, свобода, уважение, любовь и, самое главное, жизни людей гораздо важнее, чем очередные личные преференции от какой-либо нынешней государственной организации", – пишут музыканты.

Хотя VAL и не жалеют о таком решении Белтелерадиокомпании, они все же отметили, что "вкладывали душу" в подготовку и хотели достойно представить свою страну на международном конкурсе.

В комментариях их поддержали поклонники и все неравнодушные.

"Вы большие молодцы", "Спасибо вам, вы молодцы", "Большое спасибо. У нас впереди много совместных побед", "Лучшие", "Ребята, вы должны понимать, что лучшие на этот конкурс не попадают, туда берут тех, кого можно прогнуть под чей-то взгляд и чьи-то желания", "Вы прекрасны и получили настоящую народную любовь всей Беларуси! Спасибо! Для нас Вы победители!", – пишут в Сети.

Скриншот: соцсети

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