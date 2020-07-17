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Белоснежная бизнесвумен: Иванка Трамп очаровала стильным летним нарядом

Сегодня, 09:00

Иванка Трамп посетила официальную встречу в Белом доме

Дочь и советник американского президента Иванка Трамп, которая показала, как носить самое трендовое платье этого лета, продемонстрировала новый стильный образ. Для запуска новой кампании и официальной встречи в Белом доме, которая состоялась несколько дней назад, Иванка Трамп надела белоснежный total-look.

Фото: Getty Images

Сейчас Иванка Трамп занимается продвижением новой кампании США под названием Find Something New. Сайт, который носит одноименное название, призван помочь американцам, которых сократили на работе, в дальнейшем карьерном росте.

В своем официальном Instagram-аккаунте Иванка Трамп опубликовала проморолик, а тем временем в Сети набирают популярность снимки папарацци, которые запечатлели ее наряд.

Иванка Трамп была одета в длинную плиссированную юбку и блузу с пышными рукавами на манжетах. Эффектный деловой образ дополнили сумка Chanel, босоножки люксового бренда Gianvito Rossi и белоснежная защитная маска.

A post shared by Ivanka Trump Fan (@always.ivanka) on

Недавно украинская певица Тина Кароль повторила образ дочки президента США – сравните, чей наряд вам нравится больше.

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Белый дом стиль Иванка Трамп
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