Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер будут посещать психотерапевта

Звездные супруг официально развелись

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер Фото: Getty

Звезды Голливуда Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер, которые недавно официально развелись, будут посещать семейного психотерапевта, чтобы сохранить дружеские отношения. Такая процедура будет длиться полгода, сообщает издание TMZ.

Отметим, что бывшие супруги воспитывает двух дочек 12-летнюю Вайолет Энн и 9-летнюю Сэру Розу Элизабет и 6-летнего сына Сэма Гарнера. Бен и Дженнифер заключили договор, по которому обязуются в присутствии детей никогда не говорить друг о друге плохо. Раз в месяц на протяжении полугода актеры начнут посещать психолога, который поможет воспитывать общих детей.

Напомним, в СМИ появились сообщения о том, что у Дженнифер Гарнер произошли перемены в личной жизни, и в лучшую сторону. 46-летняя актриса встречается с 40-летним бизнесменом Джоном Миллером, генеральным директором CaliGroup — компании, владеющей Miso Robotics и сетью ресторанов быстрого питания CaliBurger.

А вот Бен Аффлек впервые рассказал о борьбе с алкоголизмом. Голливудский актер заявил, что проходит курс по лечению от алкоголизма в одной из американских клиник. Мужчина назвал лечение "пожизненной борьбой" и обратился со словами благодарности к семье, коллегам и поклонникам.