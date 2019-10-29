Бен Аффлек в состоянии алкогольного опьянения выиграл в казино: видео

Голливудский актер за 12 минут сумел

Бен Аффлек Фото: Getty Images

Голливудский актер Бен Аффлек, который официально развелся с женой Дженнифер Гарнер, страдает от алкоголизма и не скрывает этот факт из своей биографии. Несмотря на то, что знаменитость пытается излечиться, у него бывают моменты срывов. Так, на днях 47-летний актер был замечен на вечеринке в честь Хэллоуина в Западном Голливуде, после которой отправился в казино.

Многократный обладатель BAFTA еле стоял на ногах, однако это не помешало ему отправиться в казино и поставить там $20 тысяч. Как сообщает TMZ, Аффлек в состоянии сильного опьянения за 12 минут сумел выиграть 1,5 тысячи долларов. Забрав свой выигрыш, актер покинул заведение вместе с подругой.

Стоит отметить, что в начале 2019 года Бен Аффлек сделал заявление, в котором подтвердил, что прошел курс лечения против алкогольной зависимости. Большую поддержку ему оказала его бывшая супруга Дженнифер Гарнер. Бен подчеркнул, что несмотря на развод, ему удалось сохранить хорошие отношения с Дженнифер.

Также недавно Бен Аффлек откровенно рассказал об алкоголизме и отношениях с бывшей женой.

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