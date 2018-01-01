Беременная Алена Шоптенко украсила обложку глянца

Алена призналась, как беременность повлияла на отношения с мужем

Алена Шоптенко. Фото: пресс-служба

Финалистка "Танців з зірками" беременна Алена Шоптенко украсила обложку майского выпуска журнала "VIVA!", а также в интервью рассказала, что узнала радостную новость во время участия в проекте: "О моем положении знал только мой партнер Ахтем, никто из зрителей даже не догадывался. Потом я продолжала репетировать, выступать со своим танцевальным проектом, делала постановки. На нынешнем сроке меньше времени провожу в зале, но танцевать мне очень комфортно – порой даже проще, чем долго ходить. Времени появилось больше, поэтому интересуюсь и другими сферами, скажем так, смежными с моей. Увлеклась режиссурой, немного снимаю. Изучаю что-то новое, стараюсь не тратить время зря. Я вообще за то, чтобы все проходило с пользой", – сказала Алена.

Также известная танцовщица поделилась, какой была реакция мужа на радостную новость: "Я увидела результат теста, а потом сделала еще пять. Все они показывали разный результат. Что почувствовала? Я очень обрадовалась. У меня есть семья, любимый муж, и это очень желанное и логичное развитие событий. Конечно же, я поделилась с мужем – он тоже был счастлив по этому поводу. Появление нового человека на свет – это огромная радость, ведь это частичка тебя и самое главное, что может быть в жизни".

Беременная Алена Шоптенко Фото: Viva!

Кроме этого, участница "Танців з зірками" призналась, как беременность повлияла на отношения с мужем: "Мой муж – это мой тыл. С ним я чувствую себя в безопасности. Для женщины это очень важно. Тогда она может в хорошем смысле расслабиться и заниматься вещами, которые ей по душе", – поделилась танцовщица и хореограф.

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