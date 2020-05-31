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Беременная Alyosha рассекретила пол будущего ребенка

Сегодня, 09:24

Певица готовится родить уже летом

Беременная Alyosha рассекретила пол будущего малыша, который появится на свет этим летом. Певица ждет ребенка от своего супруга, музыканта Тараса Тополи. Вместе звездная пара уже воспитывает двоих сыновей – Романа и Марка.

Свою беременность артистка долгое время скрывала, пока не стал заметен живот. Новость о том, что Alyosha в третий раз станет мамой, появилась в украинских СМИ в конце апреля.

"Жизнь бурлит, ты никогда не знаешь, что может произойти. И рассказывать заранее, мне кажется, это неправильно", – комментировал грядущее пополнение в семье Тарас Тополя.

Певцы Alyosha и Тарас Тополя
Певцы Alyosha и Тарас Тополя
Фото: пресс-служба

Ранее лидер группы "Антитіла" говорил, что хочет еще одного мальчика. Но оказалось, что Alyosha ждет девочку. Об этом пара рассказала ведущей Кате Осадчей.

И сделали они это весьма креативным способом – влюбленные лопнули огромный оранжевый шарик, который был наполнен розовым конфетти.

Также Alyosha и Тарас поделились, выбрали ли они имя будущей девочке.

"Роман – р, м, а, у нас повторяются буквы. И в Марко так же. Я бы хотела, чтобы в имени девочки тоже были эти буквы. Сначала я хотела назвать Марией, а потом говорила, что Алла, но Тарасу Алла не нравится", – призналась Alyosha.

Недавно Alyosha рассказала, что ее муж мечтал о двойне. "Тарас очень хотел двойню. Но нет, у нас ребенок один будет, слава Богу", – сказала она в интервью.

Чем на карантине занимаются Алеша и Тарас Тополя, смотрите в ролике:

Еще одна украинская певица TARABAROVA тоже готовится стать мамой. Ранее 29-летняя исполнительница поделилась трогательными черно-белыми фото, на которых позирует с округлившимся животиком.

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