Беременная Блейк Лайвли приехала поддержать Райана Рейнольдса

Актриса приехала навестить супруга в Бостон

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс Фото: Getty Images

Недавно одна из самых ярких актерских семей Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс объявила, что они в третий раз станут родителями. Это не может не приковывать внимание папарацци к папрочке.

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Так, журналисты "подловили" беременную Блейк на съемочной площадке нового фильма "Свободный парень" (Free Guy) в Бостоне, где снимается Райан. Актриса была не одна, а с двумя дочерьми, пишет издание Daily Mail.

Это чуть ли не впервые после объявления о третьей беременности Блейк Лайвли попала в объективы папарацци.

Что касается Рейнольдса, что в новой ленте он сыграет клерка, который внезапно обнаруживает, что является персонажем видеоигры. Режиссером и продюсером фильма "Свободный парень" стал Шон Леви.

Напомним, как известно, Райан Рейнольдс любит пошутить о своей жене и семейной жизни, в очередной раз горячо пошутил на счет их личной жизни с Блейк Лайвли на шоу "Эллен Дедженерес". Но супруга также не остается в долгу перед ним. За несколько дней до годовщины свадьбы Блейк Лайвли оставила комментарий под одной из фотографий пользователя в Instagram, в котором с намеком рассказала об играх в постели с Рейнольдсом. На фотографии был изображен грузовик, на котором красовался ее любимый мужчина из рекламной кампании для алкогольной марки Aviation Gin.

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