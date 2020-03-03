Беременная дочь Ольги Сумской оголила живот и призналась, почему плачет

Антонина Паперная скоро станет мамой во второй раз

Старшая дочь Ольги Сумской, 29-летняя Антонина Паперная, беременна. Через несколько месяцев актриса станет мамой во второй раз. Недавно Антонина Паперная поделилась редким кадром с возлюбленным, а теперь решила показать, как изменилась ее фигура.

На своей странице в Instagram дочь Ольги Сумской опубликовала нежный черно-белый кадр. На нем Антонина Паперная позирует в элегантной шляпке и удлиненном черном пиджаке, который актриса надела на бюстгальтер. В таком образе можно разглядеть заметно округлившийся животик Антонины. Девушка также рассказала, как изменилось ее эмоциональное состояние во время беременности.

Актриса Антонина Паперная Фото: Instagram/tonya_papernaya

"Эмоциональное состояние на мега уровне! Я могу заплакать от того, что в доме не оказалось яблока, и засмеяться просто смотря вдаль и вспоминая что-то (со стороны выглядит этот процесс немножечко странно). Кино... кино я смотрю исключительно веселое и желательно с не очень сильной смысловой нагрузкой, а лучше просто мультики.

Ну про еду вы уже все поняли", – написала актриса.

Недавно Анотонина Паперная впервые показала дочь. Смотрите видео:

Ранее мы также писали, что беременная Антонина Паперная показала кадр в нижнем белье.

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