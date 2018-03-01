Беременная Джамала показала округлившийся животик на съемках "Голосу країни-8"
На снимке Джамала и Бекир позируют в гримерной комнате
Певица и тренер "Голосу країни-8" Джамала поделилась с поклонниками на странице в Instagram милым фото в компании мужа. Бекир Сулейманов пришел поддержать беременную супругу на съемках вокальных "нокаутов". На снимке Джамала и Бекир позируют в гримерной комнате.
"Я можу порівнювати на 100% "Голос Країни" тільки з минулим 7 сезоном. Знаєте, а 8 сезон дуже цікавий, шалений, справді! Стільки справжньої музики, голосів, неймовірних поєднань! Wow! До зустрічі! Вже заздрю вам, як ви будете здивовані", – написала певица.
Победительница Евровидения-2016 предстала в платье серебристого цвета и прозрачном кардигане.
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Напомним, на съемках вокального проекта Тина Кароль появилась в наряде от японского бренда Atsuko Kudo, который выгодно подчеркнул ее стройную фигуру.
Ранее Джамала появилась на публике в белом просторном платье с кружевом от украинского дизайнера Юрия Жуйкова.
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