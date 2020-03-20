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Беременная Джамала рассказала, как ведет себя во время пандемии коронавируса

Артистка старается не думать о плохом

Валерия Ильченко
Сегодня, 09:11

Популярная украинская певица Джамала, которая ждет второго ребенка, в программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" призналась, изменила ли привычный образ жизни в связи с пандемией коронавируса.

Так, по словам Джамалы, она думает только о хорошем и, конечно, моет руки. Однако этого правила звезда придерживалась и до вспышки коронавируса.

"Заряжаю себя позитивом. Да, я мою руки. Это нормально, я до этого делала это каждый раз. Я часто встречаюсь с людьми. У меня такая жизнь", – говорит Джа.

Подробнее об образе жизни Джамалы в условиях коронавируса узнайте в сюжете:

На 11 апреля у артистки назначен концерт в Киеве, который пройдет в клубном формате "для своих", и за него Джамала переживает.

"Сейчас у нас карантин. Но он продолжается до 3-го. Концерт у меня 11-го. И, мне кажется, я так намечтала, что это будет праздник для всех, кто был дома", – делится звезда.

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Певица также признается, что сейчас ждет не только на ребенка. На свет вот-вот появятся новые композиции, создания которых Джамала не ожидала сама от себя.

"Хочется писать, и, мне кажется, что плодотворный период беременности – когда ты действительно постоянно хочешь о чем-то сказать. Не буду раскрывать сейчас, но есть песни, которые действительно неожиданные именно для меня", – заинтриговала артистка.

Джамала в Амстердаме
Джамала в Амстердаме
Фото: instagram.com/jamalajaaa

По словам Джамалы, вторая беременность у нее проходит в сплошных делах.

"Мне кажется, что я даже не считаю сейчас недели, так даже получилось. Минусы второй беременности – не хватает времени. Если в первую – и йога тебе, и бассейн, и все, и я сама себе... А здесь не хватает, потому что даже я делаю зарядку и приобщаю Эмира к этому, но не хватает времени делать какие-то упражнения", – признается артистка.

Ранее мы также рассказали, как украинские знаменитости отреагировали на карантин.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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