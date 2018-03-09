Беременная Джамала сходила с мамой в кино
Для похода в кино беременная певица выбрала черное платье
Певица Джамала вышла в свет с мамой Галиной Михайловной. На днях певица побывала на премьере первого украинского анимационного 3D фильма режиссера Олега Маламужа "Викрадена принцеса: Руслан і Людмила". Финальную композицию к мультфильму исполнила Джамала.
Главные роли в мультфильме озвучили украинские знаменитости. В частности принцессу Милу и Руслана озвучили дуэт "Время и Стекло". Юрию Гобунову досталась роль кота ученого. Сергей Притула подарил свой голос Нестору — лучшему другу главного героя. Голосом музыканта Олега Михайлюта (Фагот) заговорил волшебник Финн, а голосом Станислава Боклана – князь. В озвучке также приняли участие MONATI, Маша Ефросинина, Егор Крутоголов.
Для похода в кино беременная певица выбрала черное платье. На одном из снимков в Instagram Джамала позирует в компании мамы и ведущей Кати Осадчей.
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Напомним, беременная Джамала рассказала, как проходили съемки "Голосу країни-8".
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