Беременная Джамала сходила с мамой в кино

Сегодня, 16:00

Для похода в кино беременная певица выбрала черное платье

Джамала. Фото: Instagram
Джамала. Фото: Instagram

Певица Джамала вышла в свет с мамой Галиной Михайловной. На днях певица побывала на премьере первого украинского анимационного 3D фильма режиссера Олега Маламужа "Викрадена принцеса: Руслан і Людмила".  Финальную композицию к мультфильму исполнила Джамала.

Главные роли в мультфильме озвучили украинские знаменитости. В частности принцессу Милу и Руслана озвучили дуэт "Время и Стекло". Юрию Гобунову досталась роль кота ученого. Сергей Притула подарил свой голос Нестору — лучшему другу главного героя. Голосом музыканта Олега Михайлюта (Фагот) заговорил волшебник Финн, а голосом Станислава Боклана  – князь. В озвучке также приняли участие MONATI, Маша Ефросинина, Егор Крутоголов.

Для похода в кино беременная певица выбрала черное платье. На одном из снимков в Instagram Джамала позирует в компании мамы и ведущей Кати Осадчей.

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Фото: Instagram   

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Фото: Instagram   

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Фото: Instagram 

Напомним, беременная Джамала рассказала, как проходили съемки "Голосу країни-8". 
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