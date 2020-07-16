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Немного поправилась: беременная Джиджи Хадид впервые показала живот поклонникам

Сегодня, 09:57

Модель провела в Instagram прямой эфир с поклонниками

О беременности 25-летней Джиджи Хадид стало известно в апреле этого года. Спустя некоторое время модель подтвердила, что ждет ребенка от своего бойфренда Зейна Малика. Теперь Джиджи решила впервые показать своим поклонникам округлившийся животик.

Хадид устроила с подписчиками большой прямой эфир в Instagram, где рассказала о своих планах, затронув тему беременности.

"Кто-то говорил на прошлых эфирах: "Ой ты не выглядишь беременной". Так что, вот мой животик, он на месте. Я люблю вас, ребята, и ценю ваши положительные сообщения. Мне просто нужно время. И вы рано или поздно все увидите. Не спешу делиться подробностями, просто пока хочу насладиться моментом", – рассказала Джиджи.

INSTAGRAM

Модель также отметила, что нередко фотографирует себя и снимает видео, чтобы запечатлеть счастливые моменты в период беременности, однако пока не готова делиться этим в соцсетях.

Поклонники звезды отметили, что Джиджи заметно изменилась с тех пор, когда они видели ее в последний раз и даже "немного поправилась", что и свойственно женщинам в период беременности.

Джиджи не стала сообщать подробностей ни о поле ребенка, ни о том, когда она должна родить. Ранее ее мать Йоланда Хадид сообщила, что все ожидают появления малыша на свет в сентябре.

Как западные актрисы скрывают беременность – смотрите видео:

Ранее мы писали, что Джиджи Хадид вызывали в суд по делу Харви Вайнштейна.

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