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Беременная Эшли Грэм набрала более 20 кг и безумно этому рада: фото

Известная plus-size модель рассекретила свой вес

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:32
Эшли Грэм
Эшли Грэм
Фото: instagram.com/ashleygraham

Plus-size модель Эшли Грэм совсем скоро станет мамой, и уже назвала пол будущего малыша. Звезда регулярно занимается спортом, но это все равно не помогло ей избежать лишних килограммов. Смотрите, как выглядит Эшли на последних сроках беременности.

Смотрите, как западные селебрити скрывают беременность:

Даже на последнем месяце беременности Эшли Грэм не прекращает занятий спортом, йогой и даже плаванием. Но лишний вес вовсе не пугает красотку, а даже радует.

На своей странице в Instagram Грэм разместила фото, снятое во время тренировки, и рассекретила, сколько килограммов ей прибавила беременность.

INSTAGRAM

Так, за время вынашивания ребенка Эшли Грэм набрала более 20-ти кг. "За всю беременность я набрала 22,7 килограмма. И знаете что? Мне все равно! Я никогда не чувствовала себя лучше, чем сейчас. И я очень благодарна тому, что мое тело и сын позволили мне быть такой же мобильной и гибкой. Между тренировками, йогой, иглоукалыванием и лимфатическим массажем я наконец приняла всю эту беременность и поняла, как чувствовать себя наилучшим образом", – написала будущая мама.

Как известно, Эшли Грэм является яркой представительницей движения Health at Every Size, призванного возвышать естественную красоту человека независимо от его параметров.

Эшли и ее супруг Джастин Эрвин ждут появления на свет мальчика. Предположительно, модель родит в январе 2020 года.

А недавно дочка Светланы Лободы намекнула на беременность звездной мамы.

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