Беременная Эшли Грэм набрала более 20 кг и безумно этому рада: фото

Известная plus-size модель рассекретила свой вес

Эшли Грэм Фото: instagram.com/ashleygraham

Plus-size модель Эшли Грэм совсем скоро станет мамой, и уже назвала пол будущего малыша. Звезда регулярно занимается спортом, но это все равно не помогло ей избежать лишних килограммов. Смотрите, как выглядит Эшли на последних сроках беременности.

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Даже на последнем месяце беременности Эшли Грэм не прекращает занятий спортом, йогой и даже плаванием. Но лишний вес вовсе не пугает красотку, а даже радует.

На своей странице в Instagram Грэм разместила фото, снятое во время тренировки, и рассекретила, сколько килограммов ей прибавила беременность.

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Так, за время вынашивания ребенка Эшли Грэм набрала более 20-ти кг. "За всю беременность я набрала 22,7 килограмма. И знаете что? Мне все равно! Я никогда не чувствовала себя лучше, чем сейчас. И я очень благодарна тому, что мое тело и сын позволили мне быть такой же мобильной и гибкой. Между тренировками, йогой, иглоукалыванием и лимфатическим массажем я наконец приняла всю эту беременность и поняла, как чувствовать себя наилучшим образом", – написала будущая мама.

Как известно, Эшли Грэм является яркой представительницей движения Health at Every Size, призванного возвышать естественную красоту человека независимо от его параметров.

Эшли и ее супруг Джастин Эрвин ждут появления на свет мальчика. Предположительно, модель родит в январе 2020 года.

А недавно дочка Светланы Лободы намекнула на беременность звездной мамы.

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