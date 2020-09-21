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Беременная и обнаженная: Сальма Хайек показала архивное фото в честь дня рождения дочери

Сегодня, 13:56

Актриса приурочила снимок к 13-летию дочки Валентины

Знаменитая актриса Сальма Хайек, которая недавно отметила 54-летие, поделилась с поклонниками довольно откровенным снимком.

На своей странице в Instagram Хайек опубликовала фото, на котором она позирует обнаженной, будучи беременной своей дочерью Валентиной. Сегодня, 21 сентября, девочке исполняется 13 лет, а Сальма приурочила снимок именно к этому празднику.

"Крошечный ребенок, который сформировался в моей утробе, официально становится подростком. Они так быстро растут", – подписала фото Хайек.

Сальма Хайек
Сальма Хайек
Фото: instagram.com/salmahayek

Поклонники звезды поздравили ее с 13-летием Валентины и написали актрисе множество комплиментов в комментариях к публикации в соцсети.

Отметим, что Валентина – единственный ребенок Сальмы. Актриса родила дочь от французского миллиардера Франсуа-Анри Пино, за которого она вышла замуж 14 февраля 2009 года в Париже.

Напомним, Сальма Хайек покинула вечеринку, посвященную "Оскару-2020", и поехала в больницу. Ранее Хайек облачилась в черное платье от Gucci на "Берлинале-2020".

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