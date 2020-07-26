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Беременная Илона Гвоздева обнажилась перед камерой – фото

Сегодня, 11:28

Участница "Танців з зірками" готовится родить в ближайшее время

Участница "Танців з зірками 2019" Илона Гвоздева ждет ребенка. Она долго скрывала беременность и поделилась радостной новостью с подписчиками только в конце мая. Как и многие звездные мамочки, на последних сроках беременности хореограф позировала перед камерой обнаженной.

На своей странице в Instagram Илона Гвоздева разместила снимок с недавней фотосессии. В кадре она грациозно позирует в свете софита, прикрывая обнаженную грудь. На Илоне прозрачная накидка с длинным шлейфом.

INSTAGRAM

"Откровенно о сокровенном", – коротко подписала пост танцовщица.

К слову, во время беременности Илона Гвоздева вместе с мужем и дочкой отправилась отдыхать в Турцию. В социальной сети она делилась со своими подписчиками снимками и рассказывала о перелете во время пандемии.

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Отметим, что Илона Гвоздева и ее супруг воспитывают четырехлетнюю дочь Валерию. О том, как совмещать материнство с работой, она рассказала в эксклюзивном интервью Сегодня.Lifestyle.

Ранее мы писали, что звезда "Игры престолов" показала округлившийся живот во время прогулки с мужем.

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беременна хореограф Илона Гвоздева
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