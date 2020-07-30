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Беременная Илона Гвоздева рассекретила пол второго ребенка: видео

Сегодня, 11:55

Танцовщица и хореограф показала видео из кабинета УЗИ

Украинская танцовщица и хореограф Илона Гвоздева, которая вскоре во второй раз станет мамой, рассекретила пол малыша. У нее и ее супруга Ивана родится мальчик! Об этом Илона сообщила на своей странице в Instagram.

"Доброе утро. Наконец-то могу развеять ваши и мои сомнения и ответить вам на вопрос. Листайте карусель", – подписала публикацию Илона.

Гвоздева опубликовала видео, на котором запечатлен аппарат УЗИ. На ролике танцовщица восторженно комментирует снимок малыша на аппарате.

"Сегодня волнительный момент, я узнала пол нашего ребенка. И это будет хлопец! Вот он! Класс!" – прокомментировала Илона.

INSTAGRAM

Подписчики Гвоздевой поздравили ее со скорым появлением сына: "Поздравляю. Теперь у вас полный комплект", "Красивая мама, поздравляю", "Это так чудесно, поздравляю", "Примите наши поздравления, супер", "Фул хаус, поздравляю".

Отметим, что Илона также воспитывает четырехлетнюю дочь Валерию.

Как звезды отпускают своих детей во взрослую жизнь – смотрите видео:

Ранее Илона Гвоздева в эксклюзивном интервью Сегодня.Lifestyle рассказала, как совмещает материнство и работу. Мы также сообщали, что беременная Илона Гвоздева обнажилась перед камерой.

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