Беременная Илона Гвоздева рассекретила пол второго ребенка: видео

Танцовщица и хореограф показала видео из кабинета УЗИ

Украинская танцовщица и хореограф Илона Гвоздева, которая вскоре во второй раз станет мамой, рассекретила пол малыша. У нее и ее супруга Ивана родится мальчик! Об этом Илона сообщила на своей странице в Instagram.

"Доброе утро. Наконец-то могу развеять ваши и мои сомнения и ответить вам на вопрос. Листайте карусель", – подписала публикацию Илона.

Гвоздева опубликовала видео, на котором запечатлен аппарат УЗИ. На ролике танцовщица восторженно комментирует снимок малыша на аппарате.

"Сегодня волнительный момент, я узнала пол нашего ребенка. И это будет хлопец! Вот он! Класс!" – прокомментировала Илона.

INSTAGRAM

Подписчики Гвоздевой поздравили ее со скорым появлением сына: "Поздравляю. Теперь у вас полный комплект", "Красивая мама, поздравляю", "Это так чудесно, поздравляю", "Примите наши поздравления, супер", "Фул хаус, поздравляю".

Отметим, что Илона также воспитывает четырехлетнюю дочь Валерию.

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Ранее Илона Гвоздева в эксклюзивном интервью Сегодня.Lifestyle рассказала, как совмещает материнство и работу. Мы также сообщали, что беременная Илона Гвоздева обнажилась перед камерой.

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