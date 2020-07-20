Беременная Кэти Перри показала живот и рассекретила свой вес

На последних неделях беременности артистка начала сильно отекать

35-летняя певица Кэти Перри дала интервью британскому радио KISS FM, рассказав о самочувствии на последних неделях беременности и своем весе, сообщает Daily Mail. Напомним, артистка ждет первенца от актера Орландо Блума.

Звезда призналась, что сейчас она "слишком часто отекает", а ее вес достиг 86 килограммов.

"Я очень благодарна за свое тело, и я безумно уважаю других женщин, которые тоже проходят через это. Будучи беременной, у вас меняется мировоззрение. Но есть и минусы: у меня все отекло! Ноги, руки", – жалуется Перри.

Звезда не только поделилась подробностями своего интересного положения, но и продемонстрировала животик.

Скриншот: Daily Mail

Также Кэти рассказала, как ей удается работать в период карантина.

"Несмотря на тяжелые времена – пандемию коронавируса и распространение движения Black Lives Matterв США, я очень активная. Выпускаю песни и очень усердно работаю. Я счастлива, что для работы не требуется никуда ездить, что обычно очень изматывает", – сказала она.

Кэти Перри Фото: instagram.com/katyperry

Напомним, Кэти Перри и ее 43-летний возлюбленный, знаменитый актер Орландо Блум ждут ребенка. У пары родится девочка. Для Перри это будет первый ребенок, а у Орландо растет сын Флинн от его экс-супруги, модели Миранды Керр. С Кэти Перри Блум начал отношения в 2016 году, однако вскоре они расстались. Пауза оказалась недолгой – возлюбленные осознали, что не могут жить друг без друга. Предложение руки и сердца Орландо Блум сделал в 2019 году – в День святого Валентина. Когда же состоится свадьба, пока не сообщается.

Кэти Перри обвинили в сексуальном домогательстве – смотрите видео:

Ранее мы сообщали, что Дженнифер Энистон станет крестной мамой дочери Перри и Блума.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться