Беременная Кейт Миддлтон показала стильный весенний образ

Кэтрин выбрала зеленое платье и пальто в тон от своего любимого бренда

Герцогиня Кейт Миддлтон продемонстрировала нежный образ. Вчера 36-летняя Кейт посетила симпозиум по вопросам детского психического здоровья, который состоялся в Лондоне.

Герцогиня, которая готовится стать мамой в третий раз, появилась на публике в весеннем наряде.

Кэтрин выбрала зеленое платье и пальто в тон от своего любимого бренда Jenny Packham.

Элегантный наряд Кейт дополнила классическими бежевыми лодочками на шпильке от Gianvito Rossi и серьгами от Kiki McDonough.

Кейт Миддлтон Фото: AFP

Кейт Миддлтон Фото: AFP

Кейт Миддлтон Фото: AFP

Напомним, 17 марта Кейт Миддлтон с принцем Уильямом посетили лондонский Хаунслоу, где прошел традиционный парад Первого батальона Ирландской гвардии. На официальном мероприятии герцогиня появилась в однобортном пальто от Catherine Walker, которое надевала уже во время визита в Швецию в январе.

Ранее мы сообщили, что Кейт Миддлтон помогает Меган Маркл выбирать одежду для выходов в свет. "Кейт дает советы в выборе официальных нарядов будущего члена королевской семьи", – сообщил инсайдер.