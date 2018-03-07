Беременная Кейт Миддлтон вышла в свет в пальто за 180 долларов

Сегодня, 09:01

Кейт Миддлтон прибыла в Оксфорд, чтобы встретиться с учениками местной школы

Кейт Миддлтон. Фото: AFP
Кейт Миддлтон. Фото: AFP

Уже в апреле на свет появится третий ребенок Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Герцогиня Кэтрин ведет активный образ жизни и радует поклонников стильными образами.

Вчера Кейт Миддлтон прибыла в Оксфорд, чтобы встретиться с учениками местной школы Pegasus Primary School.

Для выхода в свет герцогиня выбрала пальто кремового цвета от JoJo Maman Bebe, стоимостью 128 фунтов стерлингов (180 долларов) и коричневые туфли.

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Фото: AFP 

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Фото: AFP 

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Фото: AFP 

Недавно Меган Маркл и Кейт Миддлтон с принцами Гарри и Уильямом впервые посетили официальное мероприятие вместе – пары приняли участие в форуме Royal Foundation. Для официального мероприятия герцогиня Кембриджская, которая сейчас находится на последних месяцах беременности, выбрала скромное платье от британского бренда Seraphine, стоимостью  99 фунтов стерлингов (137 долларов).

Также Кейт Миддлтон продемонстрировала стильные образы во время визита в Швецию.
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Источник:

"Сегодня"

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