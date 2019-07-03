Беременная Лилия Подкопаева очаровала сеть нежным фото

Спортсменка пребывает на восьмом месяце беременности

Лилия Подкопаева Фото: instagram.com/podkopayeva_official

В начале преля стало известно, что 40-летняя украинская гимнастка Лилия Подкопаева ждет третьего ребенка. Спортсменка беременна от своего супруга, американского бизнесмена Игоря Дубинского. Учитывая, что ребенок должен появиться на свет в конце августа – в начале сентября, сейчас Лилия Подкопаева пребывает на восьмом месяце беременности.

Смотрите эксклюзивное интервью с Лилией Подкопаевой в рубрике "Кава з перцем":

Отметим, ожидая ребенка, гимнастка не сидит без дела - Лилия Подкопаева занимается спортом. А недавно спортсменка приняла участие в нежной фотосессии, результатом которой поделилась на своей странице в Instagram. На черно-белом снимке беременная Подкопаева позирует в невесомом платье, трогательно обнимая животик.

"Всегда действуй только в Любви, из Любви и Любовью", – написала гимнастка.

Беременная Лилия Подкопаева Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Подписчики оставили множество комплиментов в адрес Лилии Подкопаевой, среди них и звездные друзья спортсменки. "Умница! держим кулачки", – написала Светлана Лобода. "Афродита", – восхитилась Екатерина Кухар.

Отметим, что у Лилии Подкопаевой есть двое детей: приемный сын Вадим, а также родная дочь Каролина от экс-супруга Тимофея Нагорного.

Ранее мы также писали, что форс-мажор заставил Лилию Подкопаеву перенести свадьбу.

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