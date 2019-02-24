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Беременная Меган Маркл сделала временную татуировку

Жена принца Гарри нанесла на руку цветочный узор

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:14
Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Соцсети
Принц Гарри и Меган Маркл
Фото: Соцсети

В субботу, 23 февраля, принц Гарри и Меган Маркл прилетели в Марокко. Пара прибыла в Северную Африку с официальным визитом и пробудет там три дня. 

В первый день беременная Меган Маркл, которая недавно устроила вечеринку в честь будущего ребенка, появилась на публике в ярко-красном платье колен от Valentino. Образ она дополнила небольшой сумочкой того же бренда и классическими лодочками бежевого цвета.

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Однако сегодня герцогиня появилась предпочла более скромный образ для выхода в свет: Меган надела темно-синий блейзер, джинсы и слиперы на плоской подошве. В таком виде Маркл посетила неправительственную организацию Education For All, чья деятельность направлена на строительство школ для девочек от 12 до 18 лет. 

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Во время визита герцогиня приняла участие в церемонии помазания хной – это древний обычай, который, как считается, происходит из Северной Африки. На руке герцогини был сделан рисунок в честь ее беременности. Традиционный цветок из хны нарисовала 17-летняя девушка Самира, которая живет в EFA больше 6 лет. 

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Как сообщается, временные татуировки из натуральной хны совершенно безопасны для беременных. Цветочный узор продержится на коже в течение суток, а затем постепенно смоется. 

Напомним, ранее стало известно, как назовут будущего ребенка принца Гарри и Меган Маркл.

Смотрите видео, почему Меган Маркл может повторить судьбу принцессы Дианы:

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Источник: Сегодня
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