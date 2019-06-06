Беременная Миранда Керр показала трогательное фото с супругом

Модель поздравила супруга с днем рождения

Супермодель Миранда Керр и ее супруг-бизнесмен Эван Шпигель Фото: Getty Images

Беременная австралийская супермодель Миранда Керр, которая готовится стать мамой в третий раз, поделилась со своими подписчиками в Instagram новым снимком, на котором она позирует со своим мужем Эваном Шпигелем – главным исполнительным директором Snapchat.

Миранда Керр беременна в третий раз. Все подробности в видео:

Кадр сделан на праздновании дня рождения мужа Миранды Керр. На фото видно, как счастливый именинник бережно приложил ладонь к уже весьма большому животику. В свою очередь 36-летняя модель в черном мини-платье трогательно подписала опубликованный снимок и поздравила отца своих детей с праздником.

4 Июн 2019 в 11:16 PDT INSTAGRAM (@mirandakerr)

"С днем рождения отец моих детей и любимый муж", – написала Миранды Керр на своей странице в Instahram.

Отметим, что Миранда в мае прошлого года во второй раз стала мамой. У нее и ее 28-летнего супруга, миллиардера Эвана Шпигеля, родился сын. Для Эвана это первый ребенок, а для Миранды – второй. Модель воспитывает 8-летнего сына Флинна от брака с актером Орландо Блумом.

Недавно Миранда Керр снялась в нежном образе для журнала Stellar и также рассказала о второй беременности и отношениях с бывшим мужем, актером Орландо Блумом.

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