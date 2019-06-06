Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Беременная Миранда Керр показала трогательное фото с супругом

Модель поздравила супруга с днем рождения

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:00
Супермодель Миранда Керр и ее супруг-бизнесмен Эван Шпигель
Супермодель Миранда Керр и ее супруг-бизнесмен Эван Шпигель
Фото: Getty Images

Беременная австралийская супермодель Миранда Керр, которая готовится стать мамой в третий раз, поделилась со своими подписчиками в Instagram новым снимком, на котором она позирует со своим мужем Эваном Шпигелем – главным исполнительным директором Snapchat.

Миранда Керр беременна в третий раз. Все подробности в видео:

Кадр сделан на праздновании дня рождения мужа Миранды Керр. На фото видно, как счастливый именинник бережно приложил ладонь к уже весьма большому животику. В свою очередь 36-летняя модель в черном мини-платье трогательно подписала опубликованный снимок и поздравила отца своих детей с праздником.

INSTAGRAM (@mirandakerr)

"С днем рождения отец моих детей и любимый муж", – написала Миранды Керр на своей странице в Instahram.

Отметим, что Миранда в мае прошлого года во второй раз стала мамой. У нее и ее 28-летнего супруга, миллиардера Эвана Шпигеля, родился сын. Для Эвана это первый ребенок, а для Миранды – второй. Модель воспитывает 8-летнего сына Флинна от брака с актером Орландо Блумом.

Недавно Миранда Керр снялась в нежном образе для журнала Stellar и также рассказала о второй беременности и отношениях с бывшим мужем, актером Орландо Блумом.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Миранда Керр в нежно-розовом платье подчеркнула округлившийся животик В золотом платье-кольчуге от Tom Ford: супермодель Миранда Керр на вечеринке InStyle Миллиардер Эван Шпигель рассказал о жизни с Мирандой Керр
Голливуд шоу-бизнес беременность модель миранда керр
Реклама

Новости партнеров

9 приемов для узких комнат, которые создадут ощущение простора
9 приемов для узких комнат, которые создадут ощущение простора
Самые красивые бегуньи из Instagram: обаятельная чемпионка
Самые красивые бегуньи из Instagram: обаятельная чемпионка
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Когда у человека наступает старость
Когда у человека наступает старость

Популярные статьи

Сегодня, 07:06Fun

Вознесение 2019: лучшие поздравления в стихах и прозе

Сегодня, 07:05Fun

Вознесение Господне 2019: что сделать, чтобы привлечь в дом счастье и удачу

Сегодня, 07:04Fun

Вознесение Господне 2019: что ни в коем случае нельзя делать

Сегодня, 07:03Fun

6 июня: какой праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 14:17Шоу-бизнес

Настя Каменских показала откровенное фото (18+)

Вчера, 11:04Fun

Курьезное видео: свидание любовников на озере прервал голодный аллигатор

Вчера, 09:07Стиль

Елена Зеленская для первого визита в Брюссель выбрала нюдовый костюм: фото

Вчера, 07:35Техно

Он был прав: предсказание Стивена Хокинга сбылось

Вчера, 05:02Психология

Гороскоп на 5 июня: все знаки зодиака

4 июняШоу-бизнес

Пять очень странных фактов об имениннице Анджелине Джоли

4 июняFun

Невесту пристыдили за "нелепое свадебное платье": фото

3 июняАфиша

Сериал "Чернобыль": где смотреть последнюю серию

3 июняFood

Что приготовить на обед: три рецепта вкусного супа-харчо

3 июняWellness

Аллергия на солнце: причины и способы устранения

3 июняШоу-бизнес

Экс-супруг Юлии Началовой принял решение касательно будущего их дочери

3 июняFun

Девушка получила письмо от мужчины с 20-го века: о чем он писал

Новости партнеров

Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть
Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть
10 мужских недостатков, с которыми женщина никогда не смирится
10 мужских недостатков, с которыми женщина никогда не смирится
"Я не говорила о своих родителях, чтобы не обрести лжедрузей"
Галина Польских откровенно о трагедии с внуком
Галина Польских откровенно о трагедии с внуком
Как и когда сажать картофель в 2019 году
Как и когда сажать картофель в 2019 году
Инсульт: как предотвратить закупорку или разрыв мозгового сосуда
Инсульт: как предотвратить закупорку или разрыв мозгового сосуда
Семейное фото Игоря Николаева поразило поклонников
Семейное фото Игоря Николаева поразило поклонников
Невестка Поплавского получила титул
Невестка Поплавского получила титул "Миссис Украина-2019"
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь