Беременная Подкопаева навестила Лорак в Берлине: фото

Лилия Подкопаева посетила грандиозное шоу своей звездной подруги

Лилия Подкопаева Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Знаменитая украинская спортсменка и олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева, которая недавно призналась, что ждет ребенка, вновь порадовала своих поклонников новым снимком со своей звездной подругой Ани Лорак. Беременная звезда посетила концерт украинской певицы, который накануне состоялся в Берлине.

Судя по всему, грандиозное шоу "Дива" впечатлило Подкопаеву. "Фантастическая, нереальная, невероятная, волшебная @anilorak Твое шоу "DIVA" вызывает море чувств и океан эмоций. Отличная постановка, спецэффекты, костюмы, оригинальные решения! Хочется пересматривать вновь и вновь, чтобы уловить все самые мельчайшие детали. Это было настолько потрясающе, вот просто до слез.... ! Браво!", – с восхищением написала Лилия в своем Instagram.

На опубликованном фото Ани Лорак и Лилия Подкопаева демонстрируют улыбки и стильные наряды. Певица позировала в черном пиджаке и платье с кружевом, а спортсменка – в клетчатом блейзере и джинсах.

Поклонники засыпали Лилю и Ани комплиментами, и в очередной раз с теплом отозвались о дружбе звезд. "Самый яркий пример женской дружбы!", "Лучшие", "Лучшие друзья! Как же хорошо, когда существует настоящий друг!", "Девочки, вы красавицы!", – пишут в комментариях фолловеры.

Напомним, что ранее Лилия Подкопаева откровенно призналась, что заставило ее перенести свадьбу с бизнесменом Игорем Дубинским.

Смотрите эксклюзивное интервью с Лилией Подкопаевой:

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