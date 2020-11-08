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Беременная Ратаковски показала трогательное фото с мужем-продюсером

Сегодня, 12:55

Модель готовится впервые стать мамой

Эмили Ратаковски показала совместное фото со своим мужем. Напомним, что известная модель беременна первенцем. Об этом стало известно в конце октября.

На своей странице в Instagram Эмили опубликовала фото, на котором она запечатлена с возлюбленным – продюсером Себастьяном Бир-Макклардом. В кадре мужчина наклонившись целует любимую в живот. Будущая мама одета в короткое серое платье в рубчик.

Эмили Ратаковски с мужем
Фото: instagram.com/emrata

Напомним, что пара поженилась в 2018 году. О том, что Эмили ждет ребенка, она сообщила в социальной сети, снявшись для диджитал-обложки журнала Vogue.

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Знаменитость также опубликовала видео, где показала моменты своей беременности, которую скрывала некоторое время.

О самых распространенных предрассудках беременных женщин смотрите в сюжете:

Накануне мы писали, что Эмили Ратаковски повторила легендарное фото беременной Деми Мур.

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