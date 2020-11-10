Беременная Роми Стрейд позировала полностью обнаженной (фото)

Модель поделилась кадрами из откровенной фотосессии

Совсем скоро "ангел" Victoria’s Secret Роми Стрейд станет мамой. Она не упускает возможности запечатлеть этот долгожданный период своей жизни. На ее страничке в Instagram регулярно появляются фото с округленным животиком. В этот раз нидерландская модель опубликовала несколько снимков из откровенной фотосессии на последнем месяце беременности.

Роми Стрейд Фото: instagram.com/romeestrijd



На черно-белых фото Роми полностью обнаженная. Длинные волосы будущая мама уложила в легкие локоны, а воздушности образу добавил нежный макияж с акцентом на губах. На одном из снимков Ангел модель позирует вместе со своим мужем Лоренсом ван Лиувеном. Мужчина прикрыл обнаженную грудь жены руками.



Роми Стрейд Фото: instagram.com/romeestrijd

Подписчики отметили, что фото вышли очень красивые. "Вау, как красиво", " какая красивая мама", "поздравляем эту прекрасную семью", – написали фолловеры.



Для Роми Стрейд и Лоренса ван Лиувена это долгожданный ребенок. Модель признавалась, что несколько лет она лечилась о бесплодия и больше всего на свете она мечтала подарить любимому мужчине малыша. Пара ждет девочку.

Ранее о своей беременности сообщила Анна Андрес.

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