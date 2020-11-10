Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Беременная Роми Стрейд позировала полностью обнаженной (фото)

Сегодня, 11:05

Модель поделилась кадрами из откровенной фотосессии

Совсем скоро "ангел" Victoria’s Secret Роми Стрейд станет мамой. Она не упускает возможности запечатлеть этот долгожданный период своей жизни. На ее страничке в Instagram регулярно появляются фото с округленным животиком. В этот раз нидерландская модель опубликовала несколько снимков из откровенной фотосессии на последнем месяце беременности.

Роми Стрейд
Роми Стрейд
Фото: instagram.com/romeestrijd


На черно-белых фото Роми полностью обнаженная. Длинные волосы будущая мама уложила в легкие локоны, а воздушности образу добавил нежный макияж с акцентом на губах. На одном из снимков Ангел модель позирует вместе со своим мужем Лоренсом ван Лиувеном. Мужчина прикрыл обнаженную грудь жены руками.

Роми Стрейд
Роми Стрейд
Фото: instagram.com/romeestrijd

Подписчики отметили, что фото вышли очень красивые. "Вау, как красиво", " какая красивая мама", "поздравляем эту прекрасную семью", – написали фолловеры.

Для Роми Стрейд и Лоренса ван Лиувена это долгожданный ребенок. Модель признавалась, что несколько лет она лечилась о бесплодия и больше всего на свете она мечтала подарить любимому мужчине малыша. Пара ждет девочку.

Ранее о своей беременности сообщила Анна Андрес.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Беременная Ратаковски показала трогательное фото с мужем-продюсером Воздушные шары и игрушки в саду: "танцующий миллионер" привез новорожденную дочь в украшенный розовым дом (видео) Эмили Ратаковски повторила легендарное фото беременной Деми Мур
беременность модель Роми Стрейд
Реклама

Новости партнеров

Испанская гандболистка, которая излучает красоту
Испанская гандболистка, которая излучает красоту
Красотка, у которой блистать в Сети выходит лучше, чем на корте
Красотка, у которой блистать в Сети выходит лучше, чем на корте
Квитко показала сочные формы в бикини
Квитко показала сочные формы в бикини
Невероятная украинка: смотреть ей в глаза невозможно
Невероятная украинка: смотреть ей в глаза невозможно

Популярные статьи

Вчера, 18:30Wellness

Какие продукты снижают уровень плохого холестерина

Вчера, 18:11Events

Что подарить бухгалтеру: самые оригинальные идеи с фото

Вчера, 15:27Food

Как варить глинтвейн дома: рецепт согревающего напитка с сухим вином

Вчера, 15:25Шоу-бизнес

Алла Пугачева и Максим Галкин пришли на похороны Михаила Жванецкого (фото)

Вчера, 10:45Events

День украинской письменности и языка: история праздника и поздравления

Вчера, 08:00Fun

Тест с фантазией на знание украинского языка: где реальное слово, а где выдуманное

Вчера, 05:04Психология

Гороскоп на сегодня 9 ноября: Водолей будет покорять мир, а Рыбы – двигаться вверх по карьерной лестнице

Вчера, 00:01Шоу-бизнес

Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" в одиннадцатом эфире

8 ноябряШоу-бизнес

Не бросила любимых учеников и с титулом второй леди. Что мы знаем о Джилл Байден

8 ноябряШоу-бизнес

Мелания Трамп подает на развод с Дональдом Трампом – СМИ

8 ноябряEvents

Дмитриев день: поздравления, стихи, картинки, открытки

8 ноябряПсихология

Гороскоп на неделю 8-14 ноября: все знаки зодиака

8 ноябряПсихология

Гороскоп на сегодня 8 ноября: Овны могу воплощать свои мечты, а Тельцы – влюбляться

8 ноябряEvents

Дмитриев день-2020: что ни в коем случае нельзя делать

8 ноябряEvents

8 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

7 ноябряШоу-бизнес

Директор Жванецкого назвал причину смерти артиста и рассказал, где его похоронят

Новости партнеров

Горячая фехтовальщица, которая разбила не одно мужское сердце
Горячая фехтовальщица, которая разбила не одно мужское сердце
Квитко показала себя, восхитив фанатов
Квитко показала себя, восхитив фанатов
Самая красивая девочка в мире показала великолепное тело в бикини
Самая красивая девочка в мире показала великолепное тело в бикини
Спокуслива дружина яскравого дебютанта збірної України. Фото
Спокуслива дружина яскравого дебютанта збірної України. Фото
Фитнес-модель Юлия Мишура без стеснения предстала топлес
Фитнес-модель Юлия Мишура без стеснения предстала топлес
Донька Ющенка виблискувала формами в теплих краях
Донька Ющенка виблискувала формами в теплих краях
Если вы не ощущаете эти 2 запаха, скорее всего у вас КОВИД
Если вы не ощущаете эти 2 запаха, скорее всего у вас КОВИД
Грязные подробности развода Ольги Кабо
Грязные подробности развода Ольги Кабо

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять