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Беременная Санта Димопулос показала редкое фото с сыном

Сын певицы прилетел в Монте-Карло, чтобы поддержать маму перед родами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:32
Фото: instagram.com/santadimopulos

Беременная 32-летняя певица и модель Санта Димопулос, которая недавно показала, чем занимается перед родами, опубликовала редкое фото со своим 11-летним сыном Даниэлем – первым ребенком от предыдущего брака с шоуменом Андреем Джеджулой.

Смотрите видео о том, как западные актрисы скрывают беременность:

Экс-участница группы "ВИА Гра" уже совсем скоро ждет пополнения в семье, а рожать планирует во Франции и уже прилетела в Монако. Там украинская знаменитость находится сейчас вместе со своим сыном, который приехал поддержать маму перед рождением братика или сестрички. На опубликованном фото в Instagram Санта показала, как проводит время с 11-летним сыном Даниэлем в Монте-Карло.

"Моя любовь" – лаконично добавила в подписи беременна Санта.

INSTAGRAM (@santadimopulos)

32-летняя красотка выглядит счастливой, а по ее фигуре и не скажешь, что звезда находится уже на последних месяцах беременности. 

Ранее мы также писали, что Санта Димопулос рассказала, как узнала о беременности.

Напомним, стало известно, действительно ли беременна Николь Кидман.

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