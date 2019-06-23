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Беременная Санта Димопулос рассказала о страшных родах

Певица также рассекретила, где будет рожать второго ребенка

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:48
Санта Димопулос беременна вторым ребенком
Санта Димопулос беременна вторым ребенком
Фото: instagram.com/santadimopulos

Экс-ВИА-Гра, модель и чемпионка мира по фитнесу Санта Димопулос, которая недавно призналась, что беременна вторым ребенком, поделилась подробностями первых родов и призналась, где будет рожать на этот раз.

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В своем Instagram певица опубликовала новое фото в положении. На снимке Санта позирует в платье молочного цвета, придерживая округлившийся живот одной рукой.

Санта Димопулос рассказала, где будет рожать второго ребенка
Санта Димопулос рассказала, где будет рожать второго ребенка
Фото: Instagram/santadimopulos

"Первые роды до сих пор вспоминаю с содроганием. Мой врач улетел на какую-то конференцию и меня угораздило родить в один из этих 2х дней. Эпидуральной анестезией мне обезболили схватки, а когда началась родовая деятельность – её отключили, объяснив это тем, что я должна чувствовать потуги. В эти мгновения я прочувствовала всю боль этого мира! Я реально теряла сознание и ребёнка мне просто вытолкнули нажав на живот. Гематому на голове у младенца прокалывали на четвёртый день и мне даже страшно вспоминать об этом... Послеродовая палата тоже была как в фильме ужасов – метр на метр, рядом ребёнок, окно не закрывалось и ветер свистел над ухом всю ночь", – поделилась с фолловерами Димопулос.

Она также призналась, что не намерена рожать в Украине.

"Узнав о своём прекрасном положении, я сразу решила – в этот раз всё будет совершенно по-другому. Рассматривала Майами, Ниццу, Тель-Авив, Монако. Для меня были важны рекомендации от знакомых.Обратила внимание на Ниццу, где нашла прекрасного врача, но, так получилось, что мы долго искали и сняли потрясающий дом в другой стороне и я серьезно испугалась, что рожу по дороге в госпиталь. По итогу, я встретилась с главврачом клиники в Монако и приняла решение рожать у него. Киев даже не рассматривала, потому что, помимо своего негативного опыта, наслышана и от других знакомых о разных сложностях", – добавила беременная звезда.

Напомним, что у Санты Димопулос есть общий ребенок с известным телеведущим Андреем Джеджулой. Бывшие возлюбленные воспитывают 11-летнего сына Даниэля. Сейчас Санта Димопулос замужем за бизнесменом, совладельцем сети спортивных клубов Игорем Кучеренко. Пара поженилась в 2015 году. У Игоря от предыдущего брака есть трое детей.

На днях стало известно, что ведущая Евровидения 2019 Бар Рафаэли беременна.

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